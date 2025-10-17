“Em Evidência”, com Vini Chagas

Vini Chagas | Atleta

Com talento e determinação, Vinicius Nascimento Chagas, 24, é um dos mais novos contratados pelo Mogi Basquete para a temporada do NBB 25/26, onde atuará como ala-pivô. Mogiano, foi criado em São Caetano do Sul-SP, onde viveu até os 19 anos. A partir daí, iniciou uma trajetória marcada por conquistas e mudanças, que o levaram a morar em Blumenau-SC, Caxias do Sul-RS, Guayaquil, no Equador e, agora, de volta às origens, retorna a Mogi para esta nova fase. Entre as lembranças de infância estão as férias de fim de ano na casa do avô materno Walter, em Caraguatatuba-SP, momentos que fazem parte de suas memórias familiares. Atualmente, está conciliando o sexto semestre de Educação Física na Unicesumar, modalidade EAD, com a rotina de treinos e competições. O amor pelo basquete veio de casa: a mãe e o irmão mais velho praticavam o esporte quando jovens. Aos 13 anos, já com 1,70m, ingressou no sub-14 da Associação Atlética São Caetano, onde permaneceu por três anos, antes de atuar por dois anos na base do Palmeiras. A escolha pela carreira se consolidou naturalmente, unindo talento, dedicação e amor pelo esporte.

Atleta profissional, construiu uma trajetória sólida desde o início da carreira. Foi contratado pelo Blumenau, onde atuou por dois anos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro (CBB). Posteriormente, seguiu para Caxias do Sul, já integrado à equipe principal de adultos, permanecendo por duas temporadas no NBB e, no Barcelona de Guayaquil, no Equador, atuou por quatro meses. Conquistou os títulos de campeão sul-brasileiro, bicampeão catarinense, campeão da Copa São Paulo e da Copa Santa Catarina, além de vice-campeonatos na Interligas e na LDB. Seus maiores recordes pessoais incluem 34 pontos, três rebotes e 44 de eficiência no NBB, e 31 pontos, 20 rebotes e 48 de eficiência na LBP do Equador. Agora, Vini mora em Mogi, na Vila Mogilar, com a namorada Andrinny, gaúcha, com quem está há sete meses. Gosta de aproveitar o tempo livre indo à praia do Éden, no Guarujá, ou fazendo churrascos com familiares e amigos. Apaixonado por culinária, sua especialidade é Rondelli de presunto e queijo. Geminiano comprometido e determinado, fora das quadras, gosta de tocar violão, assistir séries e filmes. Seu estilo é esportivo, sem abrir mão de regatas e sua cor preferida é o bege. Indica o livro “Pai Rico, Pai Pobre”, de Robert Kiyosaki e a série La Casa de Papel. Das viagens, elege Corrientes, na Argentina, como o lugar mais bonito que visitou, mas no Brasil destaca a beleza das praias de Ilhabela-SP. Seu sonho de consumo é viajar pela Europa, especialmente conhecer a Grécia. Seu projeto é constituir família, com dois ou três filhos. Católico, costuma rezar o terço antes de qualquer jogo. É filho de Silvana Aparecida Nascimento, 60, e Francisco Ferreira das Chagas Neto, 62, que moram em São Caetano-SP, mas mantém contato frequente e se encontram a cada quinze dias. Com eles, recebeu bons valores, como respeito e saber a diferença entre o certo e o errado. Para ele, a vida é um caminho feito de trabalho, persistência e perseverança, seguindo sempre pela linha reta. Sua frase: “Diga ao mundo o que pretende fazer, mas antes disso, mostre”.