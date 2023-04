“Em Evidência” com Tatiana Rodrigues e Claudio Pereira de Souza”Em Evidência”

A estilista e psicopedagoga Tatiana Haumholter Rodrigues, 41, e o professor de tênis Claudio Roberto Pereira de Souza, 54, são os capitães de mastro da Festa de São Benedito. O evento começa nesta sexta, 14, e é uma das celebrações religiosas mais tradicionais da nossa cidade. Cheio de fé, o casal comemora o retorno da festividade após a pandemia.

Tati nasceu em Guararema e passou toda a infância no centro do município. De lá, recorda a vista da janela de vidro da sala da casa da mãe, que dava para ver quase toda a cidade. É formada em Design de Moda pelo Senac, tem Licenciatura em Pedagogia pela Braz Cubas e pós em Psicopedagogia Institucional e Clínica. Claudio nasceu em São Paulo, mas cresceu no centro de Mogi. Dos tempos de criança, lembra dos invernos mais rigorosos e dos gramados brancos, cobertos de gelo quando ia para a escola. É formado em Educação Física pelo Náutico e fez pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo na UNIFESP.

Tatiana Rodrigues e Claudio Pereira de Souza | Capitães de mastro da Festa de São Benedito

Em 2002, Tati começou a trabalhar como assistente de estilo do estilista Caio Gobbi. Atuou no ramo da moda como aderecista, figurinista e estilista, e, em 2009 foi roteirista e editora de conteúdo para a Fashion TV Brasil. Por vários anos, atuou como roteirista para programas de TV e hoje também é psicopedagoga no Instituto Dona Placidina e no Colégio Diocesano Paulo VI. Claudio começou a ensinar tênis aos 17 anos e exerce essa profissão até hoje. O casal mora no Rio Acima e são pais de Leo, de cinco anos. De um relacionamento anterior, Claudio tem o filho Luan, de 31.

Juntos, sobretudo com o pequeno, gostam de explorar a natureza fazendo trilhas, a pé ou de bike, e praticar esportes outdoor. Ambos adoram cozinhar, mas Tati destaca sua Sopa de Legumes, bem encorpada. Ela, canceriana, se diz pura intuição, amor e devoção, mas admite o excesso de apego e drama. Ele, capricorniano, é determinado e teimoso. O estilo de Tatiana é arrojado, com roupa preta, tênis e coturno. Sua cor é o terracota e prefere perfumes amadeirados. Na leitura, recomenda Adélia Prado e Cecília Meireles. Claudio adota o estilo casual e prefere roupas mais esportivas. Gosta do vermelho, também prefere aromas mais amadeirados e indica “Guga”, a biografia do tenista Gustavo Kuerten. Nas suas viagens, adoraram Ouro Preto-MG. Ela sonha com uma casa “com o mundo como quintal” e ele, com “saúde até o último dia de vida”.

Tati é filha de Therezinha Sieglinde Haumholter Rodrigues, 73, e Jair Faustino Rodrigues, 75. Com eles aprendeu sobre a importância da união e acredita que a vida é uma história de amor. Claudio é filho do saudoso Claudio Benedito e de Neide Torelli de Souza, 81. Aos pais atribui todo o legado da sua existência. Na vida, aprendeu que a finitude mostra que as coisas mais simples são o que mais importa. A frase deles: ”Deus e audácia”.