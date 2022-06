“Em Evidência”, com Rodrigo Gambale

Jovem e com boa visão para o futuro, Rodrigo Gambale, 38, é deputado estadual, eleito com 86.981 votos. Com atuação na região do Alto Tietê, com foco em Ferraz de Vasconcelos, Vale do Paraíba e Zona Leste, ele atua em várias frentes, como de Transporte, Segurança, Defesa dos Direitos do Consumidor e Educação. Mogiano de nascença, cresceu no bairro do Tanquinho em Ferraz. Da sua infância, recorda as viagens para a praia de Caraguatatuba com a família.

Apaixonado por Comunicação, formou-se em Jornalismo pela UBC em 2004. Fez cursos na área de Locução, e de apresentador de Telejornal pelo Senac Lapa Scipião, e ainda cursos sobre marketing em campanhas e mandatos eleitorais. O dia a dia na rádio fez com que se familiarizasse com a política e foi tomando gosto pela área. “Sempre fui uma pessoa que trabalha pelo bem comum e a política é o melhor meio para se fazê-lo”.

Rodrigo Gambale | Deputado estadual

Aos 14 anos, começou a trabalhar como radialista e, aos 18, foi para agência de publicidade. Durante 10 anos, dos 23 aos 33, teve restaurantes em Ferraz, Mogi e São Paulo. Aos 34, voltou para a rádio e hoje se divide entre o mandato na Assembleia e sua empresa de marketing voltada para campanhas eleitorais e ciências políticas, além de um projeto para cursos online com início em 2023. Divide-se entre o bairro do Tanquinho e o Nova Mogilar, é casado há quase um ano com Giuliana e os dois esperam para outubro o nascimento da primeira filha. Adoram receber amigos em casa e comer.

Ele confessa que o que mais gosta nesta vida além do mundo da política é cozinhar e preparar massas e frutos do mar. Pisciniano, se diz sonhador, mas perseverante para transformar o sonho em realidade. Confessa que gostaria de ser mais disciplinado para fazer atividade física, ainda assim, aprecia correr. Sua cor é o azul e seu estilo é casual, com jeans, sapatênis e camisa polo, sua peça favorita. Recomenda o livro “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu, e, na telinha, o filme “Gladiador”, com Russel Crowe. Das suas viagens, ressalta a ida aos Estados Unidos e, por terras brasileiras, apaixonou-se por Maceió-AL.

Sonha em ser governador de São Paulo e tem como projeto fortalecer o treinamento para campanhas e mandatos que está desenvolvendo. Católico devoto de Nossa Senhora Aparecida, o irmão da prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, e filho de Aparecida Gambale Vieira e João Gabriel Vieira aprendeu com os pais a valorizar a família e a ter respeito pelo próximo. Defende que nada na vida é impossível, mas que para tudo se realize, é necessário foco, fé, determinação e aprendizado. Sua frase: “A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então acostume-se sempre a fazer o melhor”.