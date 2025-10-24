“Em Evidência”, com Roberta Spinosa

Roberta Spinosa | Cirurgiã-dentista

Com uma personalidade determinada e espírito acolhedor, a cirurgiã-dentista Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, 51, exerce também a função de diretora de marketing na APCD-RMC – Associação Paulista de Cirurgiões-dentistas Regional Mogi das Cruzes, unindo técnica, gestão e sensibilidade nas ações que conduz, incluindo a organização da festa “Dia do Dentista 2025” que, no dia 3, reuniu cerca de 300 pessoas no Clube de Campo. Mogiana, nasceu no Hospital Santana e morou na Vila Oliveira até os 38 anos, quando, ao se casar, mudou-se para Santo André-SP. Conta que as melhores memórias da infância estão no Clube de Campo. “Quando saía da escola, já ia para o clube”, recorda. Formou-se em Odontologia em 1999 e fez pós-graduação em Gestão no Serviço da Saúde em 2009, ambas na UMC. Em 2022 concluiu pós em Mídias Sociais e Marketing de Conteúdo pela Escola do Marketing Digital e participou do programa PRODIGITAL. Sua vocação surgiu cedo, movida pelo desejo de curar e cuidar das pessoas.

Aos 15 anos, foi recepcionista em uma agência de turismo e, um ano depois, ingressou como vendedora na loja Destak, onde permaneceu até os 24 anos. Após concluir a graduação, abriu seu próprio consultório odontológico e passou a atender também em clínicas parceiras em Mogi, Guarulhos e São Paulo. Atualmente, mantém consultório em Santo André e, desde 2009, é voluntária e embaixadora da ONG Turma do Bem, entidade que oferece atendimento odontológico gratuito a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Entre 2014 e 2020, foi coordenadora do Programa Integração do CROSP, e por três vezes exerceu o cargo de vice-presidente da APCD-RMC. Atualmente, é diretora de marketing da APCD Mogi e também faz parte da Tomada de Contas do CROSP no biênio 2024/2025. Berta mora em Santo André e é casada há 14 anos com o também dentista Fábio, e afirma que a família é completada pelo enteado Lucas. Nos finais de semana, o casal costuma viajar para Peruíbe-SP, onde tem uma casa de veraneio. Na cozinha, seu Camarão na Moranga faz sucesso, especialmente no Natal. Seu estilo é clássico, adora vestidos, cores vibrantes e o perfume Angel, de Thierry Mugler. Libriana, considera-se reservada, porém com facilidade em fazer amigos, e reconhece que gostaria de ser mais organizada no dia a dia. Pratica academia e mantém como hobby ser sommelier de chá. Gostou de ler “O Sagrado Feminino”, de Mirella Faur, e de assistir a trilogia Senhor dos Anéis. Das viagens, destaca Lisboa, em Portugal, pela ancestralidade e riqueza cultural e, no Brasil, considera Florianópolis-SC uma cidade acolhedora, segura e com praias deslumbrantes. Seu sonho de consumo é uma SUV Tera VW preta 0km e planeja colocar em prática projetos que aproximem e inspirem pessoas, deixando um legado positivo na odontologia. Espírita, frequenta o Centro Irmão Romano e acredita na força do bem. Seus pais, Neusa Aparecida, 78, e Roberto Rudnei da Silva, 78, lhe ensinaram o valor do trabalho e da dignidade em servir, e que o dinheiro é consequência do esforço e da honestidade. Para ela, “o mundo dá voltas” e é essencial é fazer o bem e cultivar amizades verdadeiras. Sua frase: “Faça sempre o bem, a vida tem memória”.