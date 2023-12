“Em Evidência”, com Pedro Candelária

Jovialidade e criatividade são qualidades de Pedro Candelária, 41, publicitário e sócio-fundador da agência mogiana BTA Creative – vizinha do jornal A Semana -, que foi a vencedora em nível regional da categoria Campanha – Classe Sudeste Interior, do 45º Prêmio Profissionais do Ano (PPA), promovido pela Rede Globo. Ela concorreu com o vídeo “Braza5 Institucional”, produzido para o cliente Braza5, também nosso vizinho.

Nascido e criado em Mogi, passou parte da infância no Socorro, mas é da casa das tias Angela e Célia que guarda suas melhores recordações de criança. “A casa delas era lotada de enciclopédias e livros, e elas liam sempre para mim”, conta, acrescentando que isso foi fundamental para que ele desenvolvesse a criatividade tão essencial para a sua profissão. É formado em Publicidade e Propaganda pela Casper Líbero e em cinema pelo Instituto São Paulo de Cinema.

Pedro Candelária | Publicitário

Entre os 12 e os 16 anos vendia pinturas em telas feitas por ele. Ao longo da carreira como publicitário trabalhou nas maiores agências do Brasil como W/Mccan, Neogama, Havas e DPZ e atendendo clientes como Renault, Chevrolet, Nestlé, MasterCard, TikTok, TIM, Cinemark, Fly Emirates, Adidas, entre outros. Há sete anos, decidiu abrir a BTA e, junto com os sócios João Candelária, Marcel Souza e Octávio Palência, atende marcas do Brasil inteiro.

Mora em César de Souza com a gerente de projetos Bruna e está ansioso pela chegada, nesta sexta, dia 15, dos novos integrantes da família: os dois cachorros da raça Ovelheiro-gaúcho. Com a esposa, adora praticar esportes, tomar vinho e conversar a madrugada inteira. Na cozinha, Pedrinho diz que ela, gaúcha, se garante bem no churrasco e recomenda também a Parmegiana do restaurante Don Fernando, de sua família, em Mogi. Virginiano, herdou do signo o perfeccionismo e a obstinação em fazer tudo a que se propõe, mas confessa que tem uma baixa tolerância para a frustração. Joga basquete e futevôlei e gosta de praticar corrida e musculação. Seu estilo é básico e tem preferência por camisetas pretas lisas. Sua cor é o amarelo e o perfume, Acqua Di Giò. Conta que “devorou” o livro “Anjos e Demônios”, de Dan Brown. “Eu ficava ansioso para voltar para casa e ler”, explica. Na telinha, elege o seriado “Games of Thrones”.

Ficou impressionado com Sidney, na Austrália, que considera um país semelhante ao Brasil, porém mais desenvolvido. Pelo nosso País, indica o passeio por Caraíva-BA. Seu sonho é um barco e planeja, já para 2024, o lançamento de um podcast sobre a geração “Millenial”. O filho mais velho de Fernando Sanchez Palência Fernandez, 67, e Selma Lia Candelária, 66, aprendeu com os pais a encarar as coisas com leveza e otimismo. Acredita que a vida é uma gangorra e que é preciso aprender a lidar com os altos e baixos. Sua frase é de Frida Khalo: “Onde não puderes amar, não te demores”.