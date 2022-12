“Em Evidência”, com Patrícia Marques

Bela de corpo e alma e determinada, Patrícia Marques Velasco Ramos, 34, é fisioterapeuta e especializada em Pilates. Em seu estúdio que leva seu nome, no Mogilar, ela oferece estrutura completa e atendimento especializado em Pilates Clínico, uma modalidade mais individualizada para o tratamento de dores e patologias na coluna. E, até o final de 2023, ela quer transformar o local em uma referência no Pilates Clássico na cidade. Eu, como sua aluna, me encontrei no Pilates e sempre recomendo!

Mogiana, criada na bucólica Sabaúna, relembra a infância rústica no lindo distrito mogiano. “A gente brincava de escorregar em folhas de bananeira em barrancos”, diverte-se. Fez três anos de Artes na UMC, formou-se em Fisioterapia pelo Náutico, em 2013, é pós-graduada em Fisioterapia Traumato Ortopédica e tem formação completa em Pilates Metacorpus. A paixão pela Fisioterapia começou quando acompanhava o irmão Wellerson nas sessões para tratar a distrofia muscular de Duchenne.

Patrícia Marques | Fisioterapeuta

Em criança já ajudava o pai na plantação da família. Aos 14, começou a trabalhar em uma loja de roupas em Mogi. Um ano depois, começou a fazer e vender bijuterias, e assim ficou até os 18 anos. Foi professora eventual de Artes no Estado, e, já na faculdade de Fisioterapia, aos 21, estagiou na área, em uma clínica, por um ano. Começou a fazer cursos de Pilates e estagiou em estúdios da cidade. Aos 26, abriu o Patrícia Marques Studio e desde então sua dedicação é total à sua empresa. Paty é casada há 16 anos com o profissional de TI, Hederson, e eles são pais da Yasmin, de sete. Muito unidos, gostam de sair para comer em lugares diferentes. Já na cozinha de casa, ela se garante na Lasanha à Bolonhesa.

Sagitariana, se diz persistente, porém um pouco teimosa. Ama dançar e praticar exercícios. É bailarina de dança do ventre com 12 anos de experiência. Ao se vestir, prefere o conforto do estilo esportivo, com calças leggings. Gosta da cor roxa e de perfumes adocicados, como os da Victoria Secrets.

Recomenda o livro “O Poder do Hábito”, de Charles Duhigg, e a série Annie com E, da Netflix. Adorou fazer um cruzeiro na Bahia e impressionou-se com a qualidade de vida de Brasília-DF. Seu sonho é viajar com a família para a Disney e planeja, em breve, aumentar a família. Espírita, a filha de Laerte Marques, 64, e Maria de Fátima, 59, aprendeu com os pais a ser autêntica e a valorizar o que é seu. Na vida, acredita que o pensamento positivo é fundamental, mesmo perante as adversidades. Sua frase: “Desafios foram feitos para serem vencidos”.