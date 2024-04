“Em Evidência”, com Monny Mariano

Persistente e talentosa Monique Lopes Mariano, ou Monny Mariano, 30, brilhou no palco do programa “Canta Comigo” da Rede Record, no dia 21, com “Piece of My Heart”, de Janis Joplin, e fez 99, dos 100 jurados, se levantarem. Assim, alçou o primeiro lugar e garantiu vaga na semifinal, com data a ser definida. Mogiana, nascida no hospital Santana, conta que morou em muitos bairros da cidade, mas é do Rodeio, aos cinco anos, que traz sua recordação: “Na hora do recreio eu tinha de medo das meninas dançando Ragatanga”, diverte-se.

Começou a estudar música aos oito anos, quando ficou encantada ao ver seu saudoso tio, Leodilio, tocando teclado. Aos 15 anos, ganhou seu primeiro violão do pai e, com revistas de cifras, foi dedilhando e aprendendo de forma autodidata. Sua vocação foi lapidada ao longo dos anos, nos estudos de técnica vocal e formação em Canto Popular, em 2013, na ETEC de Artes do Carandiru.

Aos 15 anos, subiu ao palco pela primeira vez em Suzano, em audição para uma agência de modelo e talentos. Também atuou em outras áreas: foi temporária em uma empresa de implantação de chip para tênis de corrida, recepcionista de escola de música, vendedora de loja de roupas, atendente de telemarketing e babá. Em 2012 integrou a banda de rock “Reckless”, no ABC, depois trilhou carreira solo, cantando em bares e tocando violão. Em sua jornada na música, há sete anos, conheceu seu marido Kleber Lopes e com ele fundou, em 2022, a banda “Monny e os Marianos” – ela no vocal, ele na guitarra, Leonardo Felipe no baixo e Allan Mello na bateria. Moradora do bairro do Rodeio, nos momentos de lazer, em família e na companhia dos gatinhos Théo e Júlio, gosta de “ficar em casa mesmo”, decreta.

Adora jogar videogame e uma das suas tatuagens tem seu jogo favorito Life is Strange como inspiração. Cozinha por necessidade, mas jura que seu Strogonoff de Frango faz sucesso. Escorpiana, credita a persistência e a empatia como impulso para alcançar seus objetivos, mas ainda trabalha a autoconfiança na terapia. Seu estilo de vestir é o roqueira clássica, não dispensa um cropped preto, sua cor favorita é o roxo e o perfume, La Vie est Belle, da Lancôme.

Na música, suas referências são Janis Joplin, Limp Bizkit, Evanescence, Paramore e Demi Lovato. Seu pai, Marciel Donizete Mariano, 58, é o seu grande incentivador, ele a ensinou a apreciar e respeitar a natureza, não desistir dos sonhos, e a continuar a cantar e viver da música. Também com ele, aos 17 anos, fez sua melhor viagem, de Minas a Paraty, de carro. Seu sonho de consumo é ir com o marido para um resort all inclusive. “Seria a lua-de-mel que ainda não tivemos.”, justifica.

Seu projeto é lançar, com a banda, um EP de músicas autorais. Além da carreira musical, também preza o equilíbrio mental e espiritual.

Sua frase “Mantenha seus pés no chão quando sua cabeça estiver nas nuvens”, da música Brick By Boring Brick, da banda Paramore