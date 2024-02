“Em Evidência”, com Miguel Assis

Comprometido com suas ações, sereno e muito educado, Miguel Assis, 55, foi eleito em dezembro presidente da Aeamc – Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Mogi das Cruzes, para o biênio 2024-2025. No seu mandato ele pretende seguir com as obras na sede própria, e iniciar a construção do segundo pavimento do prédio, fortalecer a relação com o poder público e o CREA, e seguir valorizando e capacitando os profissionais.

Mogiano, nasceu no hospital Santana e cresceu no bairro do Shangai, em uma casa que foi demolida para a construção da estação Estudantes. Daquela época, lembra de brincar dentro dos tubos de aço no depósito da ferrovia, onde hoje funciona o terminal de ônibus. Apaixonado por fios e equipamentos eletrônicos desde criança, formou-se em Engenharia Elétrica pela UMC em 95 e tem pós em Sistemas Elétricos de Potência pela Unip.

Miguel Assis | Engenheiro eletricista

Aos 15 anos, começou a trabalhar como empacotador no antigo supermercado Real, onde ficou por três anos e meio, saindo de lá gerente. Foi estagiário em Furnas, onde também atuou como Especialista em Manutenção Eletromecânica, de 91 a 97. Por 24 anos atuou na então Eletropaulo, agora ENEL, como Analista de Operações. Há cerca de 20 anos está na Aeamc, e nos últimos anos, fazendo parte da Diretoria. Atualmente aposentado, também é Conselheiro Regional na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-SP.

Miguel mora na Vila Natal e é casado há 25 anos com Katia, que era da equipe de organização da sua festa de formatura, em São Paulo. Tiveram dois filhos: Guillermo, 21, e Catarina, de 20. Como os filhos estudam longe, ele e a esposa adoram aproveitar a vida a dois no sítio da família em Biritiba. Ele conta que não sabe cozinhar, mas que adora a Lasanha à Bolonhesa da esposa. Aquariano, considera-se calmo e conciliador, mas gostaria de saber selecionar melhor suas urgências. Há mais de 20 anos joga futebol no Rodeio com um grupo de amigos e tem uma coleção de selos – o mais antigo é de 1945. Seu estilo é casual, gosta de camisas polo, da cor azul celeste e do perfume Animale. Adorou o livro “O Amor em Tempos de Cólera”, de Gabriel García Márquez, e a mensagem do filme “Click”, com Adam Sandler.

Adorou conhecer as praias de Porto Seguro-BA, sonha em fazer o caminho de Santiago de Compostela e ainda pretende se dedicar ao voluntariado em um projeto social. Católico devoto de São Benedito, o caçula de 12 filhos do saudoso José Venceslau e de D. Aurora, que completa 100 anos em junho, diz que seus pais sempre foram exemplos de retidão, religiosidade e trabalho. Na vida, acredita que é importante ter atitude. Sua frase está no livro “O Monge e o Executivo”: “O que é amar se não tratar com amor”.