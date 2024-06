“Em Evidência”, com Michel Costa

Michael Araujo Pereira da Costa | Empresário

Comunicativo e muito simpático, o empresário do Buffet Costa, Michael Costa, 29, revela os seus planos para o futuro, como inaugurar um espaço maior para o seu empreendimento. “Até o início de 2025, estaremos em uma casa maior, na Vila Oliveira, aqui em Mogi”, adianta. Nascido em São Paulo, no bairro do Tatuapé, veio para Poá ainda bebê. Em 2023, se mudou para Mogi, atraído pela segurança e melhor logística para a filial da sua empresa, sediada na cidade. Da infância, lembra das brincadeiras na rua com os seus amigos e primos, o que era raro, pois seus pais trabalhavam fora. Graduou-se em Administração de Empresa, pela Faculdade Santa Marcelina, em 2018, e cursou por quatro anos a faculdade de Direito na Universidade São Judas Tadeu. Motivado pelo trabalho dos pais, aos 26 anos, tornou-se sócio do Buffet Costa e atualmente administra as duas unidades da empresa, a da Vila Olímpia, que tem 20 anos em São Paulo, e de Mogi, que completou este mês seu primeiro ano de atividades.

Seu primeiro emprego foi aos 14 anos, em uma bomboniere; aos 16, foi aprovado no cargo de Estagiário em um concurso no Tribunal de Justiça e, mais tarde, passou em um novo concurso para ser assistente do juiz eleitoral do TRE. Aos 22 anos, ingressou no escritório Parada Advogados e saiu de lá quatro anos depois, como gerente geral administrativo-financeiro. Em paralelo, sempre ajudou os pais no buffet e, aos 26 anos, decidiu dedicar-se à empresa da família, que tem como sócios seus pais, ele e sua esposa, Júlia. Casado há quatro meses com a profissional de TI, o casal mora no distrito de César de Souza. Michel é bom na cozinha, seu hobby predileto, e destaca seu Risoto com Filet Mignon. Seu estilo é casual, não dispensa camisetas pretas – sua cor favorita – e perfuma-se com Giorgio Armani. Leonino vaidoso, treina musculação com um personal e considera-se uma pessoa de bom caráter, mas confessa não ser adepto a mudanças ou novas ideias. Indica o livro O Monge e o Executivo, de James C. Hunter, e o filme Carta para Deus. Viajar é a atividade de lazer favorita dele e da esposa, e elege como a melhor a lua de mel nas Ilhas Maldivas, no continente asiático. “Ficamos hospedados em um bangalô, no meio do mar”, descreve. No Brasil, ressalta as lindas praias e a atividade de mergulho em Maceió-AL. Seu sonho de consumo é um automóvel Range Rover Velar e seu projeto é terminar a sua casa nova, no condomínio Mosaico, em Mogi. Evangélico, o filho primogênito de Maria Roseni, 53, e Odair Pereira da Costa, 53, recebeu dos pais a importância sobre seguir os princípios e valores. E para ele, mais que bens materiais, o bem maior são as pessoas que cultivamos ao longo da vida. Sua frase: “O sucesso depende de três processos: planejar, desenhar e executar”.