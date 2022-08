“Em Evidência”, com Mari Quiziri

Bonita, simpática e talentosa, Mariane Quiziri da Silva, 35, comanda com determinação o Ateliê Mari Quiziri, especializado em vestidos de noiva sob medida e locação de peças para casamentos. De olho na demanda, ela planeja começar uma linha nova de acessórios para noivas, como tiaras, coroas e brincos, e está nos seus planos um projeto de modernizar o ateliê, mas sem perder o viés intimista que já lhe é característico. Mogiana criada a vida inteira na Vila Oliveira, lembra que aos sete anos brincava de escola com os irmãos mais velhos. Apaixonada por moda desde os 14 anos, quando via a avó Filomena, hoje com 103 anos, que tinha trabalhado como modista, inclusive para noivas, e a madrinha Odete, costureira. Isto a inspirou em se formar em Design de Moda pela Uniban em 2012, com especialização em noivas pelo Senai SP, em 2016. A ideia de se dedicar aos casamentos veio depois da sua própria cerimônia, nove anos atrás. “Queria que as noivas sentissem a mesma felicidade que eu senti no meu casamento”, conta.

Mari Quiziri | Estilista

Aos 14, costurava blusinhas personalizadas e vendia para amigas e familiares. Aos 17, foi secretária de uma médica e depois estagiou em oficinas de costura em São Paulo. Morou por quase dois anos em Curitiba-PR, onde trabalhou no setor administrativo de uma empresa e, de volta a Mogi, retornou para a Capital, onde atuou em duas confecções de jeans no Brás e na fábrica da famosa Ellus, como assistente de estilo. Quando casou, há nove anos, decidiu abrir seu próprio ateliê e logo quis se especializar em noivas. Mari mora em Guararema e é casada com o químico André. Juntos, gostam de viajar, assistir filmes e caminhar. Há pouco tempo ela descobriu o prazer pela cozinha e adora fazer pães, tortas e o seu famoso Bolo de Fubá, tudo sem glúten, nem lactose.

Como boa virginiana, é comunicativa e extrovertida, porém metódica e teimosa. Gosta de fazer musculação, seu estilo é clássico e adora blazers pretos, sua cor favorita. Perfuma-se com La Vie Est Belle, da Lancôme. Apaixonada pela saga Harry Potter, adora todos os filmes e tem todos os livros. Sua melhor viagem foi para Orlando, na Florida-EUA. Pelo Brasil, encantou-se com Maragogi-AL. Seu sonho de consumo é um Volvo XC40 SUV prata e o grande projeto, ter um filho.

Espírita devota do Divino Espírito Santo, a filha caçula da saudosa Irene Aparecida e de Benedito José, 72, aprendeu em família a respeitar as diferenças e a inclusão, sentimento fortalecido com o convívio com o irmão Cadu, que tinha paralisia cerebral e faleceu aos 30 anos. Com a vida, aprendeu que a disciplina nos liberta. Por isso, sua frase: “O autoconhecimento, quando aliado à disciplina, é o que nos leva à realização dos nossos projetos”.