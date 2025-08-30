“Em Evidência”, com Marcos Hirano

Marcos Hirano | Administrador

Integrante do comitê estratégico do Programa Líder, que coordena a Agenda 2040 para o desenvolvimento do Alto Tietê, Marcos Kiitiro Hirano, 50, comemora os bons resultados conquistados no reconhecimento das cadeias produtivas locais. Suzanense, a melhor recordação da infância é dos seus sete anos, quando morava no Centro. “Foi realizada grande obra de saneamento e a diversão era caminhar pelos tubos de concreto gigantes instalados. A gente entrava por uma rua e saía pela outra.”, relembra. A convite do primo Dinho, aos 15 anos mudou-se para São Paulo para estudar e, posteriormente, sua trajetória profissional o levou para outras regiões do país. Concluiu Administração de Empresas pela Universidade Anhembi-Morumbi, em 2012, participou como aluno convidado do MBA em Gestão de Portfólio de Projetos e Processos de Negócios, na Universidade de Fortaleza (Pos-Unifor), e acumula cursos livres em diferentes áreas. A motivação para seguir a carreira em administração nasceu na escola técnica, reforçada pela necessidade de se especializar em gestão empresarial.

Aos 13 anos, foi vendedor temporário em uma loja de esportes no final de ano e, no ano seguinte, em uma locadora de vídeos. Aos 18, já na Capital, ingressou na TV Cultura, no suporte de informática para o departamento de arte. Depois disso, passou a atuar em TI nas telecomunicações em grandes empresas pelo Brasil inteiro. Em 2011, após enfrentar um burnout, decidiu ser empreendedor como prestador de serviços em TI. Em 2020, retornou para Suzano e consolidou sua atuação como consultor em gestão estratégica e projetos para pequenas e médias empresas, além de se tornar presidente e fundador do IINTS — Instituto de Inovação e Transformação Social. Hirano é solteiro, porém comprometido, e mora no Jardim Realce, em Suzano, com os pais e a filha, Kleo, 13. Valoriza muito a vida em família e gosta de ir ao cinema, cozinhar, sair com a namorada e com os amigos. Na cozinha, seu Yakissoba Tradicional é sucesso. Ariano, considera-se persistente e teimoso. “Não aceito achismos. Para mim, uma opinião precisa vir acompanhada de argumentos sólidos”, ressalta. Entre os hobbies, destaca a fotografia e a coleção de cartões postais de publicidade, que já soma quase mil unidades. Seu estilo é casual e não abre mão da camiseta preta. Sua cor é o verde e o perfume eleito é o XS, da Paco Rabanne. Indica o livro Como Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, e o filme O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Das viagens, destaca o Deserto de Massada, em Israel, onde conheceu o Mar Morto e as ruínas do palácio-fortaleza de Herodes. No Brasil, a região que mais o impressionou foi a Chapada Diamantina-BA. Seu sonho de consumo é um motorhome para viajar o mundo e seu projeto é fortalecer e expandir as ações do IINTS. Agnóstico, o filho de Inez Yukiko, 85, e Kiyoshi Hirano, 86, herdou deles o altruísmo, a empatia e a determinação. Ele acredita ainda que é essencial agir para deixar o mundo um lugar melhor. “É mais importante deixar um filho melhor para o mundo do que um mundo melhor para o filho”, reflete. Sua frase “Se fosse fácil, qualquer um faria”.