“Em Evidência”, com Ludmyla e Wagner Baptista Santos

Com sorriso e alegria estampados no rosto, e muita fé no coração, Ludmyla de Oliveira Baptista Santos, 42, e Wagner Baptista Santos, 41, são os Capitães de Mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes neste ano de 2024. Além do objetivo de evangelizar, trabalham em conjunto com os festeiros e são responsáveis pelo mastro, que anuncia à cidade o acontecimento da festa. E relatam que, pela primeira vez, haverá a cerimônia de Levantamento de Mastro na quermesse que abre as festividades, no dia 9 de maio, e eles terão o privilégio de executar esta função. Ambos são mogianos, do distrito de Brás Cubas. Da infância, ele recorda com carinho a sua avó materna. Ela, das férias na casa da família em Minas e conta ainda que, como sempre atuou na área contábil, em especial na área trabalhista, em 2019, formou-se em Gestão em Recursos Humanos na Braz Cubas.

Wagner trabalha há vinte anos na área da construção civil e Ludmyla é gerente de recursos humanos no Grupo MC Segurança, onde está há 21 anos. Estão casados há 20 anos, moram em Brás Cubas e são pais de Ana Beatriz, de doze anos. Frequentam a Paróquia São Maximiliano Kolbe e são voluntários na Festa do Divino desde 2018, na barraca do pastel. Esta devoção culminou na escolha pelo bispo dom Pedro Luiz Stringhini a serem capitães de mastro dos festeiros Milena e Eduardo Ferreira Rego. O casal conta que, em família, são muito unidos e, nos momentos de lazer, o que mais gostam de fazer juntos é ficar em casa e maratonar séries, principalmente, os orientais Doramas. Na cozinha, a especialidade de Ludmyla é a lasanha. “Mas também gosto muito de preparar pratos assados”, complementa. Enquanto o marido elogia: “Adoro comer as maravilhas que minha esposa faz”. Conectados, ambos apreciam a organização e exercitam a empatia com as pessoas. Lud possui uma coleção de terços, é devota de Santa Therezinha do Menino Jesus, autora do seu livro preferido “História de uma Alma”, e comenta que “Até o Último Homem” foi o melhor filme que assistiu. Adora passear em São Paulo e, para se vestir, prefere vestidos ou terninho preto. Sua cor favorita é o verde e perfuma-se com Trésor, da Lancôme. Seu projeto é a diminuição da carga horária de trabalho e o sonho de consumo é um apartamento na praia. Wagner aprecia a praticidade dos jeans, sua cor é o azul, seu perfume Azzaro e, devoto de São José e São Bento, indica como leitura o livro “A Vida dos Santos”. Elegem como viagem inesquecível o passeio pelo estado de Goiás. Afirmam que dos pais, Neusa Maria Baptista, 81, e o saudoso Benedito Balbino Santos, e Maria Leide Bartoli de Oliveira, 79, e José Milton de Oliveira, já falecido, herdaram a disciplina, a responsabilidade e a ação de ajudar o próximo. Suas frases, dela: “O tempo é o melhor remédio” e, dele, “Faça ao próximo o que gostaria que fizesse com você”.

