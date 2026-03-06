“Em Evidência”, com Lilian Fagundes

Lilian Fagundes | Música e Arte-educadora

Música e arte-educadora, Lilian Fagundes Santos, 43, comemora a vitória no Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Suzano – Edição Alto Tietê – Carnaval 2026, com a marchinha “Namorei um Liso”. Nascida em Santo André e criada no Jardim Flórida, em Mauá, Lilian iniciou sua trajetória musical aos nove anos, quando entrou para a Orquestra de Violeiros de Mauá como a mais jovem integrante, tocando violão e cantando. Formada pelo CEM Tom Jobim em 2005, mantém até hoje aulas particulares de canto e violão popular e é graduanda em Licenciatura em Música. Escolheu atuar na área por gosto e afinidade, mas também pela necessidade de ajudar financeiramente em casa na adolescência, encontrando na música uma ocupação em que tinha mais facilidade e competência. Seu trabalho combina ensino e performance, unindo paixão, dedicação e a busca constante por aprimoramento técnico e artístico.

Aos 14 anos, iniciou sua trajetória profissional como cantora em um grupo de casamentos. Posteriormente, participou em bandas de baile e fez shows em bares, evoluindo para apresentações em teatros, como Sesc e Sesi. Atualmente, concilia suas atividades artísticas com projetos pedagógicos. Lili mora em Palmeiras, Suzano, e sua maior composição é ser mãe solo de Lucas, 14, e Júlio, 6. Com uma rotina familiar bem organizada, valoriza os momentos juntos — seja um hambúrguer caseiro feito com carinho ou aquelas fugidas inesperadas à praia em dias da semana. “Gosto de cozinhar no fogão à lenha, convidar minha mãe e reunir minha família”, conta com doçura. Ariana, destaca sua coragem e criatividade, e estar feliz com quem se tornou. Além de brilhar nos palcos, reluz em casa com seus trabalhos manuais e pequenos reparos. “Atualmente estou colocando piso de caquinhos na minha varanda”, orgulha-se. Seu estilo é focado no conforto, porém não abre mão dos brilhos e paetês para os shows e elege o laranja como cor favorita. Sua leitura é voltada à atualização na área musical e cita o livro “Alucinações Musicais”, de Oliver Sacks, mas também aprecia as crônicas de Luis Fernando Veríssimo, especialmente “Os Espiões”. Entre os filmes que mais a marcaram estão “Preciosa”, “O Palhaço” e “Madame Satã”. Destaca a cidade de Cunha-SP como seu melhor destino, porém revela que seu sonho de consumo é viajar pelo mundo. Na carreira, seu projeto pessoal é realizar uma turnê pela Europa. Na fé, encontra no Candomblé sua simpatia espiritual e valoriza ensinamentos da mãe Leila, 62, e do pai, o saudoso Helio Santos, principalmente sobre organização financeira. Da experiência de vida, aprendeu que a maior vitória da mulher é estar feliz consigo mesma. Sua frase: “Pra frente é que se anda.”