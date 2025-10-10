“Em Evidência”, com Klara Ribeiro

Klara Ribeiro | Atleta de judô

Atleta com alta performance no Judô, Klara Fernandes Ribeiro, 12, brilhou no sábado, dia 5, ao conquistar o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Judô na categoria sub-13, menos 38 kg. Ela treina na Associação Namie de Judô, no bairro do Mogilar, e já se prepara para o Campeonato Brasileiro Escolar, que inicia no próximo dia 13, e para o Campeonato Panamericano, em dezembro deste ano. Paulistana de nascimento, Klara veio para Mogi das Cruzes, ainda no primeiro ano de idade, e cresceu no bairro de César de Souza. Lembra com carinho que, aos cinco anos, brincava de casinha com a amiga Marina, entre bonecas, juntas iniciaram o balé e o judô, e a amizade perdura até hoje. Dedicada aos estudos, está no 6º ano, no Colégio Millenium Construtivo. A escolha pelo judô veio quando, ainda na turma de balé, a instrutora convidou-a para experimentar a modalidade; após um ano dividindo as atividades e perceber seu talento, medalhas e destaque, decidiu se dedicar integralmente ao esporte, conquistando resultados expressivos.

Aos seis anos, quando participou do 1º Campeonato Central da 10ª Delegacia e do torneio interno da Associação Namie, os senseis já identificaram seu talento e, aos sete anos, ingressou na Federação Paulista de Judô. Daí veio a pandemia, que interrompeu as competições, porém não seus treinos. Ao retornar, conquistou o 2º lugar no Campeonato Yokichi Kimura e na Copa São Paulo. Desde então, participou de diversos torneios nacionais e internacionais, subindo sempre ao pódio e acumulando mais de quarenta medalhas. Entre elas, o primeiro lugar no Campeonato Panamericano de 2024. Em 2025, na faixa verde, sagrou-se bicampeã brasileira Região V e campeã dos torneios Open Ajinomoto, Paulista, Brasileiro, JEESP, e bicampeã da Copa Minas. Agora, busca o bicampeonato panamericano. Klarinha mora em César de Souza, com os pais, o irmão Renan, 17, também judoca na faixa roxa, sub-21, os cãezinhos Max e Ted e o hamster Paçoca. Fora dos estudos e treinos, gosta de ir a pizzarias com a família ou se divertir no Parque Centenário. Aprecia cozinhar e seu bolo de cenoura com calda de chocolate é sucesso. Descreve-se como determinada, disciplinada e inteligente na escola, mas reconhece que é autoritária, “principalmente com a turma do judô”. Além do esporte, pratica academia e vôlei, e coleciona miniaturas, atualmente bichinhos tipo Sylvanian Families. Seu estilo é esportivo, e não abre mão de calças cargo; sua cor é o rosa claro e seu perfume é Vanilla, da WePink. Gostou de ler “Coraline”, de Neil Gaiman, e seu filme preferido é “O Rei Leão”. Das viagens, destaca Varadero, em Cuba, onde foi campeã panamericana, e o estado de Pernambuco, e cita Porto de Galinhas, Olinda e Recife. Seu sonho é, ao completar 18 anos, ter uma moto BMW s1000rr e seu projeto é ser campeã olímpica e veterinária. Evangélica, frequenta a Igreja Batista da Lagoinha aos domingos e, dos ensinamentos dos pais, Karina Ribeiro, 38, e Eduardo Fernandes de Souza, 40, ressalta a importância de ter humildade, independentemente da posição que ocupa. Afirma também que aprendeu a não julgar o próximo e a espeitar as pessoas. Sua frase: “Eu prefiro morrer lutando do que viver como covarde”, inspirada no sensei Cadu.