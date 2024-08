“Em Evidência”, com Juliana da Conceição

Juliana da Conceição | Administradora

Jovem, arrojada e comunicativa, Juliana da Conceição, que no dia 2 deste mês completou 40 anos, é a chefe de cartório da 287ª Zona Eleitoral de Mogi das Cruzes. Mudou-se para Mogi há dois anos, após passar em um concurso público. “Depois de estar em alguns lugares, fui nomeada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) para o cargo de Analista Jurídica. Foi aí quem vim para cá”, explica. Aliás, este foi apenas um deles, pois foi aprovada em quase todos os concursos que prestou. Nascida na região Sul do país, em Curitiba-PR, foi muito criativa desde criança e cita os livros de histórias policiais que escrevia, ilustradas com desenhos, e de como adorava jogar videogame. E esta criatividade a fez escolher o curso de Administração de Empresas, com habilitação em Marketing e Propaganda, na Faculdade Internacional de Curitiba. Daí, começou a prestar concursos e, para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, fez pós-graduação em Gestão Estratégica, na FAE, com foco na área de Direito.

Começou a trabalhar aos 18 anos, como estagiária no SAC da Ferrero Rocher do Brasil. Depois, passou a atuar na área de RH, nas empresas Brasinitas, Deloitte Touche Tohmatsu e Votorantim. Em 2013, passou em seu primeiro concurso como administradora, nos Correios. No mesmo ano, entrou no TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho), como técnica judiciária, em Brasília-DF e, em 2022, escolheu Mogi das Cruzes para ser sua cidade. Jully mora na Vila Mogilar, é casada há dois anos com o argentino Guillermo, que conheceu em Curitiba por intermédio do amigo Nathan. O casal tem duas pets como filhas, a Tsunade e a Lunna, ambas da raça pug. Em momentos de lazer, gosta de passear com o marido e as “meninas” na praça do Habib’s, ir ao cinema ou assistir séries no streaming. Não tem o hábito de cozinhar, porém adora bolo de brigadeiro com morango. Leonina, revela que não costuma guardar datas e procura sempre não se atrasar para os compromissos. “Tento não me atrasar, mas o universo não deixa”, diverte-se. É faixa laranja de Krav Maga, faz ioga em casa e tem uma coleção de cerca de cem jogos de videogame. Seu estilo é social, gosta de vestidos e saias, e não dispensa as sapatilhas. Sua cor é rosa e seu perfume, Floratta, de O Boticário. Está lendo “Sangue e fogo”, da coleção “As crônicas de gelo e fogo”, de George R. R. Martin, e indica o filme “Rei Arthur”, com Clive Owen. Elege Buenos Aires como a sua melhor viagem, pelo acolhimento das pessoas e as comidas maravilhosas, e Natal-RN, onde mergulhou pela primeira vez. Seu maior sonho é viajar pelo mundo sem preocupações e comprar uma casa com bastante espaço para as suas pets poderem correr e brincar. Filha única da saudosa Alice Maria da Conceição, carrega como ensinamento a sua perseverança e independência. Sua frase: “Ela acreditava em anjo, e porque acreditava, eles existiam”, da Clarice Lispector.