“Em Evidência”, com Ju Oliver

Ju Oliver | Coordenadora de Marketing

Animada com a novidade, a coordenadora de marketing do Patteo Urupema Shopping, Juliana Moraes Cardoso de Oliveira, 37, adianta que o centro comercial programa, para o dia 22, neste Carnaval, o “Primeiro Bloquinho do Urupema”, com decoração, bandinha, kit serpentina e confete, algodão doce, pipoca e muita diversão para a garotada. A mogiana nasceu no hospital Santana e cresceu no distrito de Brás Cubas. E de lá que comenta sua melhor recordação da infância. “Minha rua era muito movimentada, mas nossas casas eram interligadas, então pegávamos conduíte para nos comunicar… no estilo telefone sem fio.”, explica, ressaltando que, com a amiga Valéria, conversava o dia todo. Formou-se em Técnico em Administração, em Marketing pela Braz Cubas, e várias especializações dentro desta área. Chegou a iniciar Odontologia, quando trabalhava na Braz Cubas, mas a coordenadora – e atual vereadora Priscila Yamagami – percebeu sua aptidão para a Comunicação e foi o incentivo para virar a chave.

Seu primeiro emprego foi aos 15 anos, na primeira loja da Tim Celulares em Mogi. Ao longo da trajetória, atuou no setor de Compras do Itaipu Shopping da Construção e de um escritório de engenharia especializado em lojas de shoppings. Ainda com o plano de ser dentista, deixou um bom salário para ganhar bem menos e decidiu trabalhar na secretaria da Universidade Braz Cubas. Ao perceber que a realidade era diferente do sonho, mudou para Engenharia de Produção. “Quando estava ainda no segundo semestre, a conversa com a Priscila me levou a cursar Marketing”, resume. Em 2014, começou a carreira como assistente de marketing no Mogi Shopping, foi social media independente e, em 2023, assumiu a coordenadoria de Marketing do Patteo Urupema Shopping. Ju mora em Brás Cubas, é casada há 13 anos com Felipe, e tem dois filhos: Lorenzo, 9, e Sophia, 5. Nos momentos de lazer, o casal gosta de estar com os filhos em passeios no parque e jogos de beach tennis. Arrisca na cozinha e diz que sua Lasanha faz sucesso. Considera-se uma pessoa transparente, que demonstra facilmente o que sente. “Se eu gosto, gosto. Se não gosto, não gosto”, enfatiza. Sua cor preferida é o marrom, seu estilo é casual fashion e, em seu look, os brincos são o arremate final. Mantém a energia praticando crossfit, além do beach tennis. Adora assistir Dorama na Netflix, indica o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, e o filme A Proposta, com Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Elege como melhor viagem sua lua de mel em Gramado-RS. Seu sonho de consumo é uma casa de campo e seu projeto é crescer no setor de shoppings. Cristã, da Poiema Church, a filha de Osvaldo de Moraes, 67, e Sueli do Prado, 60, recebeu valores de união familiar. E acrescenta, “não importa aonde eu vá, nem quem vem pelo meu caminho, minha base é a minha família, incluindo a que eu construí”. Sua frase está tatuada em seu braço: “Quem não ouve a melodia, acha maluco quem dança”, do compositor Oswaldo Montenegro.