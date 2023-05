“Em Evidência”, com José Augusto Rocha Lima

Amigo de longa data do jornal A Semana, José Augusto Rocha Lima, 71, atua no departamento comercial da Gráfica Mar Mar, que, semanalmente, imprime as edições do jornal A Semana que chegam à casa dos nossos leitores. Ao longo dos anos, procurou sempre estar afinado às atualizações e estar sempre antenado com as novidades no mercado de máquinas de impressão da mídia impressa. Nascido e criado em Petrópolis-RJ, lembra dos serões passados no museu onde o amigo do pai era curador. “Ele deixava eu brincar lá depois que o museu fechava”, conta.

É formado em Jornalismo pelos Diários Associados, fez cursos de Design Gráfico e Tecnologia Gráfica, além de outros cursos voltados a mídia impressa, papel e celulose e plotagem. Sempre foi fascinado pela área, onde trabalhou desde muito cedo. “Inclusive quando estava no Exército, ganhei um concurso de desenhista”, conta.

José Augusto Rocha Lima | Profissional em Tecnologia Gráfica

Aos 19 anos começou a trabalhar com decoração de eventos em Petrópolis. Um ano depois, começou a trabalhar com cobrança interna no antigo Banco Halles, onde ficou por dois anos. Paralelamente a isso, já atuava como designer, pintando as placas das lojas de malharias na rua Teresa. Foi desenhista em agência de publicidade nos anos 70 na revista do Metrô e diagramador nos Diários Associados, nos anos 70. Em 82, entrou como assistente de produção nas Artes Gráficas Guaru, onde ficou por 25 anos. Em 2007 foi para a gráfica Taiga, onde ficou por 10 anos e há seis anos atua na área comercial na Gráfica Mar Mar. Também está à frente da agência Tutto. É casado há 47 anos com a oficial de justiça Angela, com quem teve duas filhas: a jornalista Gyselle e a psicóloga Michelle, que comandam a Tutto do lado dele. Em família, adoram ir para a casa de praia em Maitinga, Bertioga. Ele adora cozinhar e diz que seu Strogonoff de Camarão é bastante elogiado.

Ariano, considera-se extremamente amigável e comunicativo, mas confessa que é muito agitado e ansioso. Gosta de andar de bicicleta e assistir filmes – adorou, inclusive, o filme “O Livro de Eli”, com Denzel Washington. Seu estilo é clássico, gosta de usar camisetas, da cor amarela e do perfume Bvlgari Black. Indica o livro “Sem Medo de Vencer”, de Roberto Shinyashiki, e tem até uma edição autografada.

Apreciou a organização de Buenos Aires, na Argentina, e, pelo menos uma vez por ano, gosta de visitar São Lourenço-MG. Seu sonho de consumo é morar no litoral e planeja ter uma lancha de 10m. Católico, devoto de São José e São Pedro, o filho mais velho dos saudosos Gildo Amaral Teixeira Lima e Maura Marlene Rocha Lima aprendeu com os pais a ser focado no trabalho. Na vida, valoriza as boas lembranças com família e amigos. Sua frase é de Charles Chaplin: “O tempo é o melhor autor; sempre encontra um final perfeito”.