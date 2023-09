“Em Evidência”, com Jéssica Torquato

Simpática, Jéssica Torquato da Silva, 32, é médica veterinária na Clínica MasterClin, em Brás Cubas. Sempre com foco em aprimorar o atendimento aos pets, ela investe em especializações e pós-graduações para seguir proporcionando aos animaizinhos uma melhor qualidade de vida. Nasceu no Brooklin-SP, mas com um ano já se mudou para Taiaçupeba. Dos tempos de infância, lembra da dedicação com os estudos – não gostava de faltar às aulas nem quando estava doente – e conta que, após uma cirurgia de adenoide, começou a praticar natação por recomendação médica, mas acabou gostando tanto que até chegou a competir.

Formou-se em Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho na UBC em 2010, em Medicina Veterinária pela Anhembi Morumbi, em 2018, e agora, neste ano, concluiu a pós em Oncologia pela Quallitás, onde também está se especializando em Ultrassonografia. A paixão pelos animais vem desde criança, quando aos cinco já pegava animais na rua e levava para casa: “Já tive cachorro, coruja, gato, saruê, porquinho da índia, hamster, coelho e leitão”, enumera.

Aos 16 começou a trabalhar como recepcionista no escritório de contabilidade São Francisco, de Marcos Zatsuga. Ficou nesse cargo por um ano até ser promovida a auxiliar contábil, onde ficou por cinco anos. Trabalhou com vendas por licitação por seis anos na Mogi Glass e, já cursando Veterinária, em 2018 fez estágio obrigatório no Centro Veterinário MasterClin, no Hospital Veterinário da Anhembi Morumbi e na Unesp em Botucatu. Após se formar, foi contratada pela MasterClin, onde trabalha até hoje. “Eles são uma família para mim”, derrete-se.

Mora em Taiaçupeba, é casada com o profissional de Logística Flávio e tem 11 filhos de quatro patas: cinco gatos e seis cachorros, todos adotados. O casal adora sair para jantar, sobretudo comida japonesa. Já na cozinha de casa, ela conta que seu Strogonoff de Frango é bastante elogiado. Escorpiana, considera-se determinada e esforçada, porém um pouco competitiva. “Isso faz com que eu me cobre muito”, confessa. Pratica Crossfit com Bia Braga, é corintiana, gosta de escutar audiolivros enquanto dirige e conta que considera estudar um hobby. Seu estilo é social esporte, gosta de usar vestidos, das cores preto e branco e do perfume Lilly, de O Boticário.

É fissurada no livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, e recomenda o filme “Comer, Rezar, Amar”, com Julia Roberts. Ficou apaixonada pela rusticidade e romantismo de Roma, na Itália, e pelo Brasil, indica um passeio por Arraial do Cabo-RJ, “o Caribe brasileiro”, como define. Seu sonho é viajar pelo mundo e planeja trabalhar para contribuir para que a MasterClin se consolide como referência na região. Católica, devota de São Francisco de Assis e Nossa Senhora, a filha de José Mizael da Silva e Luciene Lúcia Torquato conta que aprendeu com os pais, com os avós Hernane e Dulce e a tia Cristiane a ser independente e estudar bastante. Na vida, acredita que é fundamental ter princípios. Sua frase é um clássico de O Pequeno Príncipe: “O essencial é invisível aos olhos”.