“Em Evidência”, com Helen Teruel Guedes

Sempre antenada às melhores tendências do mercado de vistorias automotivas, Helen Teruel Guedes, 39, é sócia-proprietária da unidade mogiana da Olho Vivo, empresa referência em todo tipo de vistorias cautelares. E, para aprimorar ainda mais os serviços oferecidos aos clientes, a empresa adquiriu novos equipamentos para garantir mais precisão nos laudos e, assim, proporcionar mais segurança nos resultados. Paulistana de nascimento, cresceu na cidade de Osasco, no bairro Bela Vista, e, dos tempos de criança, lembra e exalta a união familiar. “Tenho essa convivência como a maior benção e herança que poderia receber”, justifica.

É formada em Administração com ênfase em Comércio Exterior pela Mackenzie desde 2007 e tem MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Estadual de Maringá-PR. Após alguns anos atuando na área administrativa, decidiu empreender e optou pela área de vistoria veicular.

Helen Teruel Guedes | Administradora

Começou a trabalhar com 14 anos na área administrativa da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Foi estagiária por dois anos na Dupont do Brasil e, de 2007 a 2015, supervisora na Copacol. Ficou um ano como Analista na Itambé e também na Interaduaneira. Antes de abrir a Olho Vivo, em 2019, passou ainda pela Philips do Brasil. Helen mora no Jardim Ruby, está casada há oito anos com Renan Migliorini Guedes e os dois são pais das gêmeas Alice e Helena, de um ano e seis meses. Afirma que sua família é bem tradicional e que ela e o marido adoram aproveitar cada instante para curtir as meninas.

Conta que não tem muito tempo para cozinhar, mas, na hora de comer, sua predileção é Feijoada e comida japonesa. Como toda virginiana, considera-se organizada, mas confessa que gostaria de aliviar seu senso crítico. “A busca pela perfeição às vezes me prende a detalhes não relevantes”, explica. Gosta de caminhar com as crianças e sua grande paixão é mergulho com cilindro. Seu estilo é social e gosta de usar camisas. A cor predileta é branca e prefere perfumes discretos com notas florais. Apaixonada por livros e filmes, indica todos os títulos de Napoleon Hill e o filme “Amor além da Vida”, com Robin Williams.

Das suas viagens pelo exterior, destaca Nova York, nos EUA. Pelo Brasil, fascinou-se por Maceió-AL. Seu sonho de consumo ainda não foi inventado: um botão com a função de autolimpeza da casa. “Quando inventarem, quero poder comprar um”, brinca, para logo acrescentar que amaria ver a Aurora Boreal. O seu projeto é fazer da Olho Vivo a melhor empresa de vistorias da região do Alto Tietê. Filha de Ivonete Helena Barbosa Lima, 67, e de Marco Antônio Teruel, 66, aprendeu com os pais a ter garra e determinação e conta que a mãe é seu exemplo. Com a vida, aprende todos os dias que cada segundo é único e sagrado. Sua frase: “Levante e faça tudo valer a pena!”