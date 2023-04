“Em Evidência”, com Gustavo Siqueira

Jovem, bonito, e com muita vontade de trabalhar, Gustavo Anjos Siqueira, 39, foi empossado na Câmara em outubro do ano passado, substituindo Pedro Komura. Ele, que cresceu no meio político – é bisneto do ex-prefeito Cícero Alves dos Anjos e neto do ex-vereador Ivan Siqueira -, quer aproveitar sua expertise na limpeza pública e focar em políticas de resíduos recicláveis.

Nascido e criado em Mogi, sua infância foi passada entre o centro e a rua São João, no Mogi Moderno. Mas foi o tio Ivan que lhe deu uma das suas principais lembranças de infância. “Ele tinha um avião de acrobacias e convidou, eu e os meus irmãos, para um passeio de avião em São José, mas, antes, fez a gente limpar todo a aeronave”, diverte-se.

É formado em Marketing e Propaganda pela Braz Cubas e em Marketing Político pela Escola Manhanelli. A entrada na política teve o avô Ivan como grande inspiração. “Lembro de ser criança e, ao olhar para ele, saber a importância que tinha na sociedade”, conta.

Gustavo Siqueira | Vereador

Aos 12 anos já acompanhava o avô Ivan e prestava alguns serviços para ele. Aos 21, entrou na Júlio Simões, no setor de locação de veículos, onde ficou por nove meses. Foi sócio da esposa Vivian na Casa da Árvore, e, na gestão de Junji Abe, trabalhou no recém-implantado PAC, em 2004, primeiro como atendente e depois como encarregado. Foi assessor de gabinete e assumiu a diretoria da limpeza pública em 2009, cargo que ocupou nas três próximas gestões, de Bertaiolli, Marcus Melo e Caio Cunha. Também foi assessor de Junji na Câmara dos Deputados. Mora na Vila Moraes, é casado com a empresária Vivian e pai de Laura, 15, e do Matteo, de cinco. Juntos, adoram viajar, sobretudo ir para a praia de Maresias, aonde já ia com seus pais.

Adora cozinhar e indica sua Mjadra com Carneiro e Ervas, receita da bisavó que veio do Líbano. Virginiano, diz que sua grande qualidade é ser um bom pai e marido, mas adianta que é um pouco ansioso. Faz caminhadas, seu estilo é clássico, mas gosta de uma calça jeans bem confortável. Sua cor é o preto e perfuma-se com Acqua di Giò. Está lendo o livro “As 48 Leis do Poder”, de Robert Greene e indica o seriado “A Família Soprano”.

Das suas viagens pelo exterior, ficou encantado com a beleza de Playa del Carmen, no México. Pelo Brasil, adorou conhecer um pouco sobre a cultura europeia em Caxias do Sul-RS. Seu sonho é ter um futuro tranquilo com a família e seu grande projeto é deixar uma marca positiva na política mogiana. Católico devoto de São Jorge, o filho de Marco Siqueira, 64, e Eulália Siqueira, 58, aprendeu com eles a valorizar a união da família. Na vida, as mulheres fortes da sua vida, dentre elas a avó Elisa Torrezani, a primeira vereadora mulher da cidade, se tornaram exemplo na sua caminhada. Sua frase: “Se Deus é por mim, quem será contra mim?”