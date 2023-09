“Em Evidência”, com Guilherme Paccini

Sempre de olho nas principais tendências do mercado, Guilherme Paccini do Nascimento, 32, é sócio-proprietário da Autenticatto Arquitetura, onde desenvolve projetos comerciais, residenciais, administração de obras, reformas e regularização de imóveis. Com operações em Alphaville, Mogi, São Paulo e Litoral norte, pretende transformar seu escritório em referência na região, com capacidade para suprir as demandas e oferecer assessoria completa em todas as etapas dos projetos.

Nasceu em Mogi, mas sua infância e criação se dividiram entre a casa da avó em Suzano, do avô em Biritiba Ussu e dos tios aqui na nossa cidade. Dos tempos de criança, lembra que já sabia que queria ser arquiteto desde muito novo. “Aos cinco anos eu criava cidades com as folhas de sulfite que ganhava da minha professora e, depois comecei a criar maquetes com caixas de pasta de dente e de remédios”, explica. E acrescenta: “A minha tia Maria do Carmo já dizia que eu seria arquiteto”. Seguiu carreira no segmento e formou-se em Artes Visuais pela UBC, em 2013, e em Arquitetura pela UMC em 2019.

Guilherme Paccini | Arquiteto

Aos 14 anos, trabalhou entregando panfletos do antigo supermercado Watanabe. Deu aulas voluntárias na EE Cláudio Abraão e, em troca, a escola pagou seu curso de informática e um ano depois, foi professor na Top Data. Também lecionou Artes e Teatro no Pueri Domus, Maple Bear e Gutenberg, dos 22 aos 30. Abriu a Autenticatto aos 29 anos e há um ano divide sociedade com Diego Gallani Ruiz.

Solteiro, mora no Mogilar com seu cachorro Bob. Quando não está trabalhando gosta de aproveitar para ficar em casa, ir na academia e andar de patins na Avenida Cívica. Não cozinha, mas divide sua paixão pela culinária entre carnes – todos os tipos – e doces, sobretudo Torta de Morango. Geminiano, se diz prático, movido a motivação e vaidoso, porém gostaria que sua objetividade fosse mais parceira da praticidade. Coleciona globos de neve e lápis de cor dos países que já visitou. Seu estilo é social casual e gosta de usar camisas. Sua cor favorita é o verde e perfuma-se com One Million, by Paco Rabanne. Seu livro de cabeceira e que já leu várias vezes é “Macbeth”, de William Shakespeare.

Na telinha, gosta do seriado “Suits”, da Netflix. Adorou a paisagem arquitetônica de Paris, na França, e, pelo Brasil, sempre se encanta com a atmosfera cosmopolitana de São Paulo. Seu sonho é projetar e construir um prédio comercial e sua grande meta é criar um ecossistema da construção, com empresas especializadas no ramo, do projeto à decoração. Espírita, costuma ir ao Centro Maria do Bonfim e é filho primogênito de Gláucia Paccini e Valter Cardoso do Nascimento. Criado pelos avós e tios, teve uma infância simples e difícil, e assim, aprendeu que o trabalho seria a garantia para um futuro melhor. Sua frase é de William Shakespeare: “É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada”.