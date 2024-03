“Em Evidência”, com Fernando Muniz

Extremamente comunicativo, Fernando Siqueira Muniz, 36, é coordenador do Procon desde novembro de 2023, cargo que já ocupou em 2020. Agora no mês da mulher, o órgão está orientando a implementação da lei estadual “Não se Cale”, contra assédio de mulheres em bares e restaurantes, com a distribuição de cartilhas e panfletos e orientação dos funcionários. Mogiano, nasceu no antigo Mãe Pobre e cresceu no Jardim Santista. Da infância, recorda as viagens para a praia de Caraguatatuba com o avô Milton.

É formado em Direito pela UBC desde 2010 e tem pós-graduação em Direito Público pela LFG. A vocação para o Direito vem da família – seu avô e tios são advogados. “Sempre fui muito comunicativo e gosto do leque de opções que o Direito me dá”, acrescenta.

Fernando Muniz | Advogado

Em 2007 e 2008 foi estagiário em escritórios de advocacia. Em 2009 foi assistente jurídico e em 2013 Chefe da Divisão de Regularização Fundiária na Prefeitura. Foi assessor de Guilherme Derrite na Câmara dos Deputados em 2019 e em 2020 estreou no Procon de Mogi. Em 2022 foi diretor de Indústria e Comércio, também na prefeitura, e é sócio do escritório Mouta e Muniz Advogados desde 2017.

Mora no Parque Santana e é casado com a também advogada Gabriela. Os dois são pais da Luiza, que completa dois anos neste domingo, dia 17. Em família, adoram receber amigos em casa e sair para passear com a pequena, principalmente para fazer turismo rural. “Ela adora os animais”, enfatiza. Cozinha bem e, em homenagem às raízes soteropolitanas, diz que a sua Moqueca de Peixe é muito elogiada. Como bom leonino, confessa que tende a gostar de ser o centro das atenções e que não se sente confortável com críticas.

Encontrou sua paixão na corrida de rua e já até completou uma maratona, ano passado em São Paulo. Seu estilo é social e não dispensa um relógio. Gosta da cor azul e perfuma-se com Versace. Recomenda o livro “Você aguenta ser feliz?”, de Arthur Guerra e Nizan Guanaes. Na telinha, indica “Perfume de Mulher”, com Al Pacino. Cosmopolita, ama a agitação de Nova York, EUA, mas também, no Brasil, encanta-se com a atmosfera dos redutos da bossa nova do Rio de Janeiro. Seu sonho de consumo é uma lancha de 42 pés e seu projeto é viajar pelo mundo com a família. Evangélico, o caçula de três filhos de Margareth Cecília, 74, e José Antonio, o Seu Zito, 74, aprendeu com os pais a ser um bom amigo. Na vida, acredita que é importante valorizar o presente. Sua frase: “O jogo é jogado e o lambari é pescado”.