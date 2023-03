“Em Evidência”, com Fernanda Calimazzo

Com muita simpatia, Fernanda Calimazzo, 46, prova que toda mulher pode ser eclética e multifacetada. Mãe e esposa dedicada, biomédica, terapeuta holística e empresária, ela se divide entre o seu Espaço Terapêutico ATMA, que oferece várias terapias integrativas, e a Calimazzo Madeiras, que em maio completa 50 anos e está investindo em produtos no estilo “faça você mesmo” para consumidores e um plano de fidelidade para profissionais de marcenaria. Mogiana, cresceu entre a Vila Lavínia e o Alto do Ipiranga. Mas é da casa dos avós Andrea e Eufemia que guarda as melhores recordações da infância. “Lembro das comidas gostosas da minha avó e de ir para a escola a pé com meu avô”, conta. É formada em Biomedicina pela UMC desde 97, fez pós em Biotecnologia, cursou Psicoterapia, na Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, e ainda vários cursos ligados à Administração para atuar na Calimazzo. Optou pela Biomedicina por ser fascinada por biologia e genética, e, na empresa da família, a paixão por decoração a direcionou para a área.

Fernanda Calimazzo | Empresária

Aos 21 começou a trabalhar no laboratório Bonelli, com o saudoso Dr. Gustavo Pacca, que considera seu mentor, e ficou por cinco anos. Depois foi para o Cytolab e durante dois anos lecionou Parasitologia na UBC. Foi biomédica na prefeitura de Mogi de 2003 a 2009, quando decidiu começar a administrar a Calimazzo ao lado do irmão André. Hoje, se divide entre a loja e seu espaço terapêutico.

Fer mora na Vila Oliveira, é casada há dois anos com Washington e, do primeiro casamento, é mãe de João Lucas, 19, e Maria Eduarda, 16. Juntos, adoram viajar, fazer compras e sair para comer, especialmente se for o Nhoque do restaurante Bisa Maria Gastronomia, seu preferido. Canceriana, se diz muito apegada à família e confessa que é um pouco dramática. Para manter a forma, faz funcional duas vezes na semana e adora cuidar das suas plantas. Seu estilo é contemporâneo, gosta de jaquetinhas jeans, da cor verde e do perfume Woman by Ralph Lauren. Apaixonada por livros, recomenda “Medicina da Alma”, de Robson Pinheiro. Indica a série premiada “This is us”.

Adorou as paisagens do Deserto do Atacama no Chile e as praias de Florianópolis-SC. Seu sonho de consumo é fazer duas viagens internacionais por ano. Seu projeto é consolidar o Espaço ATMA e auxiliar cada vez mais pessoas e promover cursos. Espiritualista, a filha do meio de Marta, 70, e Francesco Calimazzo, 75, aprendeu com os pais a ter determinação. A vida lhe ensinou que devemos nos amar em primeiro lugar. Sua frase é de Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”.