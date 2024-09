“Em Evidência”, com Fanni Santos

Fanni Santos | Empresária contábil

Comunicativa e centrada em alcançar suas metas, a empresária contábil, sócia e diretora na Mojicontab, Estefania Adelia dos Santos Bomfim, 38, foi eleita a Miss Mogi das Cruzes 2024, em concurso em que fui jurada e foi realizado pela Página VIP. Profissionalmente, planeja inaugurar, com o sócio, um departamento de Recursos Humanos para atender melhor os 250 clientes ativos do escritório, e, em paralelo, abrir uma boutique feminina de roupas finas. Nascida em Ferraz de Vasconcelos, cresceu em Guaianazes até os oito anos, morou em Suzano, até mudar-se para Mogi em 2019. E é Guaianazes que lhe remete a melhor recordação da infância: brincar de fazer cabana no jardim de casa com sua irmã Janaina. Formada em Administração em Recursos Humanos, pela UMC, especializou-se em Gestão de Pessoas e Direitos Trabalhista e Previdênciário. Sua paixão pela profissão começou aos 14 anos, quando ia ajudar a sua mãe a fazer faxina em um escritório de contabilidade, no bairro do Tatuapé. “Fique encantada com os hollerits impressos em uma matricial e foi isso o que me motivou a pedir emprego ao dono do escritório, Pascoal Fernandes”, revela.

Começou a trabalhar aos 14 anos, como doméstica e diarista. Em paralelo, aos 16, vendia bijuterias na rua 25 de março, na Capital. Aos sábados, na limpeza do escritório, sempre pedia uma oportunidade de emprego. Aos 17 anos, conseguiu seu intento, foi contratada como recepcionista, cresceu e saiu de lá depois de 11 anos, quando já era gerente. Aos 28, foi para a Capital atuar como analista de Departamento Pessoal e, aos 32 anos, veio para Mogi, na Mojicontab, como funcionária na mesma área. Recebeu proposta para se tornar sócia, em 2019, e hoje é a diretora executiva. Fanni atualmente está solteira e mora na Vila Mogilar com a filha Giovanna, 15, e as duas cachorrinhas: Luna e Zoa. Ela gosta de se reunir com a família aos finais de semana, na casa da mãe, em Suzano, para churrasco com música e muita conversa. Na cozinha, sua receita de Panqueca de Carne faz sucesso. “Sou pontual, organizada, persistente e de bom coração. Não desisto fácil das coisas”, fala sorrindo a virginiana. Pratica ginástica por aplicativo e caminhada. Seu estilo é social, não dispensa macacões, aprecia a cor verde e o perfume Lily, de O Boticário. Está relendo “Quando o passado não passa”, de Elisa Masseli, e indica o filme “A espera de um milagre”. Das viagens, ressalta a arquitetura histórica e a culinária de Buenos, na Argentina, e as lindas praias de Porto Seguro, Troncoso e do Espelho, na Bahia. Seu sonho de consumo é uma Mercedes 0km e seu projeto é ter uma empresa voltada para a gestão de mulheres. Filha caçula de Wilson Bomfim, 63, e Geralda Aparecida dos Santos, 60, aprendeu com os pais valores como responsabilidade e independência pessoal e financeira por meio do trabalho. Assim, sempre buscou ir atrás dos seus objetivos. “As oportunidades surgiam e me levavam a me esforçar, por meio de estudos e atualização, para aproveitá-las”, explica. Sua frase: “A fé na vitória tem que ser inabalável”, da música Anjos, de O Rappa.