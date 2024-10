“Em Evidência”, com Fábio Bezerril

Fábio Bezerril | Consultor Político

Comunicativo e pragmático, Fábio Bezerril Cardoso, 40, é consultor político, visando estratégias de campanha desde a construção do discurso do político para a rua, até seu comportamento perante os eleitores, em especial os prefeitos de primeiro mandato no Estado de SP. Para 2026, pretende desenvolver projetos de campanhas para deputados estaduais e federais no nosso estado. Suzanense de nascimento, passou a infância no Rancho Grande, em Itaquá, e em São Miguel Paulista antes de mudar-se para Guarulhos-SP. Sua vinda para Mogi foi em 2021, como consultor do então recém-eleito prefeito Caio Cunha. Dos tempos de menino, recorda a liberdade de andar de bicicleta e de empinar pipa com os amigos em São Miguel. Sua motivação para a consultoria política veio na faculdade. É formado em Sociologia e Política pela FESPSP; Ciências Sociais pela UMESP; e concluiu pós-graduação em Sociologia na Federal de São João del Rei. Atualmente, retornou à FESPSP para fazer pós em Ciências Políticas.

Começou a trabalhar aos 14 anos, como estoquista em uma loja de calçados. Foi seminarista na Igreja Presbiteriana do Brasil – mas não se ordenou pastor – e bancário. Em 2010, na FESPSP, ingressou como consultor político, até se tornar o consultor independente de hoje. Fabinho é solteiro, namora a advogada Lê Guedes e mora no bairro do Mogilar. Pai do Caetano, 5, aproveita os fins de semana com ele para jogar bola e brincar de carrinho. Gosta de cozinhar e destaca seu Peixe Assado Recheado. Sagitariano, revela que solidariedade e a alegria permeiam a sua vida, com um toque de objetividade e teimosia em defender suas convicções. Pratica corrida matinal na pista do Rodeio e ler é seu hobby: tem um acervo de mais de 1800 livros sobre filosofia, ciências socias, poesia e boa literatura. Seu estilo é casual e não dispensa uma camiseta básica. Sua cor é o azul e o perfume, Azzaro. Indica o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, e o filme Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin, que já assistiu várias vezes. Das viagens, cita Bangladesh, na Índia, pela diversidade na cultura religiosa, nas artes e nos costumes do seu povo. E, no Brasil, Foz do Iguaçu-PR, pela beleza exuberante e a força da natureza. Seu sonho de consumo é uma casa no campo, no Interior, e seu projeto é ser reconhecido nacionalmente pela sua atividade. Filho de Maria do Rosário, 75, e de José Arimatéia Rodrigues, 72, teve uma infância simples, mas revela que os pais o ensinaram que dinheiro e status podem ser tirados das pessoas, mas o conhecimento, não. Para ele, é preciso ter coragem, saber encarar a roda da vida e tirar dela as oportunidades. Sua frase: “O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”, de João Guimarães Rosa.