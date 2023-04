“Em Evidência”, com Edemir Dias de Oliveira

Experiente no setor moveleiro, Edemir Dias de Oliveira, 58, é sócio-proprietário da Ademob, uma representante da Boa Vista Planejados, com escritório vizinho aqui da sede do jornal A Semana. A empresa oferece soluções completas em projetos de móveis planejados, no Alto Tietê e região da Grande São Paulo, e, agora, pretende investir ainda mais no crescimento no meio corporativo, como comércios e indústrias.

Mogiano, cresceu no Alto do Ipiranga, mas é do sítio da avó em Itapeva-SP que guarda suas melhores lembranças de infância. Cursou Marketing na Braz Cubas, Liderança e Gestão de Pessoas na CR Basso e se formou em Gestão Empresarial pelo Senac de Campos do Jordão. Sempre trabalhou na área de móveis. “Meu primeiro emprego foi na TC Móveis, o Sr. Armando era como um pai para mim, e acabou que tomei gosto pelo mercado”, conta.

Edemir de Oliveira | Empresário

Aos 12 anos atuou como ajudante geral na loja de móveis usados da TC Móveis, onde ficou até os 17 anos. Aos 20, começou a trabalhar como vendedor externo na Sakai Indústria de Móveis e cinco anos depois, passou a ser auditor de marca na Florence. Também foi gestor comercial por 12 anos na indústria moveleira SCA. Entre 2013 e 2015, era o representante da Itatiaia no Rio de Janeiro e, também no estado fluminense, foi gerente na loja Edno Interiores. Desde 2020, trabalha na Ademob, com o sócio Fabrício Amaro.

É solteiro, mora no Itapety e é pai da Júlia, de 20 anos. Quando não está visitando clientes, gosta de passear, sobretudo pelo Vale do Paraíba e Campos do Jordão. Na cozinha, sua Lasanha de Berinjela é muito elogiada. É do signo de Sagitário e diz que sua principal característica é a fé. Admite que é um pouco falador e agitado. Seu estilo é casual, gosta de fazer caminhadas e usar boné. Sua cor predileta é o azul e gostou do seriado La Casa de Papel, disponível na Netflix.

Chegou a viajar para Milão, na Itália, para uma feira de móveis, mas lamenta a falta de tempo para os passeios na cidade. Já por terras brasileiras, gosta de Bento Gonçalves-RS pelo requinte da culinária gaúcha. Católico e devoto de Nossa Senhora da Aparecida, faz a romaria a pé há mais de 20 anos. O filho dos saudosos Dercy e Hermes Rodrigues de Oliveira aprendeu com os pais a ser sempre verdadeiro. Na vida, valoriza a fé e o cuidado com o próximo. Sua frase mostra seu envolvimento com a religião católica: “Viva Nossa Senhora Aparecida!”