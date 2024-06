“Em Evidência”, com DJ Fernando Santos

Fernando dos Santos Silva | Disc Jockey

Alto-astral e sorriso largo, qualidades importantes para sua profissão de DJ, Fernando Santos, 43, conta as novidades que pretende inserir nos eventos em que é contratado: colocar dançarinos com roupas diferenciadas e personalizar a montagem dos seus painéis de LED a cada festa. “Quero chamar os convidados para a pista”, explica. Paulistano do Horto Florestal, veio para Mogi das Cruzes quando tinha 32 anos. Sempre corinthiano, a melhor recordação da infância foi encontrar o jogador do seu time, Márcio, em uma lanchonete na estrada, quando vinha visitar a sua avó em terras mogianas. Cresceu em um ambiente musical: o pai é músico e seu avô era o saudoso Clodomiro Silva, do Instituto Musical Mogi das Cruzes. Em 97, graduou-se na faculdade de Música, no Centro de Educação Musical Eduardo de Campos, em São Paulo, e, vinte anos depois, iniciou a carreira de DJ.

Aos 14 anos, era secretário na escola de música do seu pai e lá ficou por dez anos, também como professor de cavaquinho e violão. Sempre acompanhando o pai em eventos, dava ritmo às festas que participava, colocando músicas que, na época, ficavam em fitas ou CDs, nos intervalos das bandas. Também chegou a tocar, em meados dos anos 90, nas bandas Vontade Própria e, nos anos 2000, no grupo Kizamba, que existe até os dias de hoje. Aos 23 anos, iniciou a carreira de DJ, que hoje atua exclusivamente. Fê mora no Alto do Ipiranga, é casado com Aline, pai de coração das enteadas Maria Júlia, 19, e Ana Flávia, 17, e pai de Mariana, 8. Também fazem parte da família os cachorros Timão e Clarice. Pratica musculação e tem como hobbies o cuidado com o Fusca 79 do seu avô e o churrasco com a família às segundas-feiras. Sagitariano, considera-se tranquilo e solidário, mas revela que é desconfiado. Seu estilo é casual e gosta de roupas pretas. Sua cor é o azul e o perfume, Hugo Boss. Indica o livro Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, e o filme Back to Black, que está em cartaz e conta a biografia da Amy Winehouse. Para ele, a viagem inesquecível foi Paraty-RJ, que o impressionou pela arquitetura, os casarios e a paisagem natural. Seu sonho de consumo é uma casa assobradada em Mogi. “Pretendo ter uma casa maior do que a minha, com escadas, como a minha filha pede”, revela. Tem como projeto expandir sua área de atuação e consolidar ainda mais seu nome no mercado da música. Espírita, é filho único de Sonia Regina dos Santos Silva, 73, e Eduardo de Campos Silva, 71, que lhe ensinaram a trabalhar para alcançar o que almeja. “Eles também me ensinaram a ter orgulho das minhas origens”, completa. E a vida lhe ensinou que nada vem de “mão-beijada”. A sua frase é “Vamos fazer a diferença na vida das pessoas?… mais música!!!”.