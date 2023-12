“Em Evidência”, com Diego Nóbrega

Experiente no mercado do varejo, Diego Adriano da Costa Nóbrega, 39, é desde julho o superintendente do Suzano Shopping. Ressalta a promoção de Natal do centro de compras suzanense, que vai sortear um carro Fiat Pulse 0km, e explica: para participar da promoção “Cultive a Magia do Natal” basta juntar R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas e quiosques participantes, até o dia 24 deste mês.

E como esta época inspira ainda mais a solidariedade, clientes que fizerem doação de 1 quilo de alimento não perecível ganharão panetone da Kopenhagen. Nascido e criado em Guarulhos-SP, o gestor lembra de quando o pai o levava, junto com o irmão, para ver os aviões aterrissar no aeroporto internacional. Formou-se em Ciências Contábeis, pela Anhanguera desde 2005 e concluiu MBA em Economia e Gestão Empresarial pela FGV e em Varejo pela USP.

Diego Nóbrega | Superintendente

Começou a trabalhar aos 17 anos como office boy da BAPI Telecomunicações e saiu de lá como gerente financeiro, em 2006, para ser analista de custos na Cummins Brasil. Iniciou na área de Planejamento Estratégico e Financeiro no escritório central da empresa de gestão de ativos, Brookfield Brasil, e iniciou carreira no segmento de shopping center e dois anos depois, foi responsável pela gerência financeira do Raposo Shopping.

Em 2016, assumiu a gerência financeira do Shopping Pátio Paulista, onde posteriormente foi designado para a gerência comercial. Na pandemia, lá foi superintendente por um breve período e, em julho de 2023, neste mesmo posto, ingressou no Suzano Shopping. Di ainda mora em Guarulhos, na Vila Leonor, é casado com Fernanda e pai de Antonella, de 1 anos e 7 meses. Juntos, adoram ir ao litoral norte, na praia de Ubatuba, visitar amigos e ir ao cinema. Na cozinha, ele elogia a Farofa de Andu com Costelinha de Porco da esposa. Geminiano, é extremamente simpático, mas me conta que gostaria de ser mais disciplinado do que já é. Gosta de andar de bike e pratica mergulho há dez anos.

Coleciona bonecos Funko Pop, sobretudo os vilões, e tem mais de 140 modelos. Seu estilo é casual, a cor é o azul e perfuma-se com Café Verde, da L’Occitane. Recomenda o livro “O Poder da Presença”, de Amy Cuddly e o filme “Interestelar”. É apaixonado por São Francisco, na California-EUA, e, pelo Brasil, adorou visitar Fernando de Noronha-PE. Seu sonho é mergulhar em Galápagos e o grande projeto é fazer parte da viabilização da expansão futura do Suzano Shopping. O filho primogênito de Martinho Nóbrega Filho, 71, e Iara Adriano, 61, aprendeu com os pais sobre responsabilidade com o trabalho e amor incondicional. Na vida, acredita que educação e empatia permitem ter uma vida próspera e feliz. Sua frase: “A verdade te libertará”.