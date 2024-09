“Em Evidência”, com Denise Mary

Denise Mary | Professora universitária

Dinâmica e determinada, Denise Mary Costa de Oliveira, 35, enfermeira e professora da UMC, é a criadora do Protocolo IMP, para a melhora e aumento da produção de leite materno. “Conseguimos muito sucesso com uma mãe que teve câncer e conseguiu amamentar o seu bebê”, exemplifica. Ela ainda pretende criar um curso de consultoria em amamentação para capacitar profissionais de saúde. Nasceu no bairro paulistano Belenzinho, mas viveu em Itaquaquecetuba, até mudar-se para Mogi, há sete anos. Da infância, recorda os finais de semana com a avó Maria e suas comidas mineiras e chá de hortelã. Formou-se em Enfermagem, em 2012, pela Braz Cubas, fez pós-graduações ligadas à UTI e Obstetrícia, mestrado e MBA em Ciências e Tecnologia da Saúde. Por influência do seu tio, dedicou-se a estudar e se graduar. “Meu tio Euler foi o primeiro enfermeiro da família, que me motivou a seguir a carreira. Hoje, tenho tias e primas que seguiram a mesma profissão”, comenta.

Começou a trabalhar aos 16 anos em uma indústria do setor plástico e iniciou o curso de auxiliar técnico de Enfermagem. Na profissão, atuou nos hospitais Santa Marcelina, Santa Casa de Suzano, Beneficência Portuguesa e Tide Setubal, e chegou a abrir o seu próprio consultório de enfermagem. Chamada em 2013 para lecionar na UMCTec, sobre a Saúde da Mulher, ingressou no ano seguinte no corpo docente da universidade, com a mesma disciplina, e lá atua até hoje. Dê mora no bairro São Sebastião, está casada há seis anos com o engenheiro David, é mãe de Nicoly, 11, e ambos são pais de Miguel, 5. Gosta de treinar musculação, passear com a família e, na cozinha, seu Nhoque de Batatas é sucesso. Sagitariana, revela que é fiel, exigente e não tolera mentiras. “Sou muito leal às pessoas, principalmente às que me ajudam”, revela. Seu guarda-roupa é clássico e não pode faltar calças de alfaiataria. Sua cor é azul marinho e o perfume Body Splash Lily, de O Boticário. Indica o livro “Propósito”, de Sri Prem Baba, e adora todos os clássicos filmes infantis da Disney. Sua melhor viagem foi à Natal-RN, cidade da sua mãe, onde encantou-se com a praia Ponta Negra e os “banquetes” servidos no café da manhã pela sua tia. Seu sonho e projeto é uma casa no bairro Celebration, na Flórida-EUA, e lá morar, já que, há dois anos, conquistou sua validação como enfermeira dos EUA. Cristã, é filha de Evelyn Mary, 52, e do saudoso Décio Rodrigues Costa, mas foi criada pelos avós, Maria e Ananias, a partir dos 12 anos. “Minha avó, muito religiosa, me ensinou a seguir à Deus e a sempre orar ao sair de casa”, comenta. Com o filho, autista, aprendeu que a vida é feita de oportunidades a serem aproveitadas, com determinação e sem vitimismo. Sua frase: “Antes de ser um excelente profissional, devemos primeiro ser um bom ser humano”.