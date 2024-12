“Em Evidência”, com Danilo Albano

Danilo Albano | Engenheiro Mecânico

Comunicativo, o engenheiro mecânico Danilo Albano, 35, criou, este ano, um sistema de impressão flexográfico totalmente mecânico, que possibilita a independência da capacidade do operador em regular os tinteiros de um modo efetivo. “Isso vai impactar diretamente as gráficas que produzem rótulos e etiquetas adesivas, pois quem tem máquinas para essa finalidade sabe que o ponto fraco é o operacional”, comenta. Com isso, já está trabalhando na patente desse novo sistema, que estará disponível nos melhores equipamentos flexográficos do mundo. Paulistano, de Pinheiros, da sua infância lembra com carinho da energia do seu pai no trabalho. “Trabalhar ao lado do meu pai, me fez enxergar desde cedo os valores de quem ‘rala’ muito para conseguir o conforto e a segurança dentro de casa”, conta. E foi pelas mãos dele que entrou no setor gráfico e se apaixonou pelas máquinas e pelas tintas. “Isso é mágico, saber como é todo o processo de impressão até a aplicação final”, fala com orgulho.

Trabalhando desde os 14 anos na gráfica da família, aos 19 anos conseguiu trilhar o seu próprio caminho profissional, criando sistemas gráficos. Atualmente é docente na parte operacional e teórica em impressoras flexográficas, como também presta consultoria para grandes empresas do segmento, ao redor do mundo. Danilo mora em Mogi, é casado com Maiara há 14 anos e tem dois filhos. No tempo que tem livre, desfruta estar presente com seus dois meninos e em apreciar um delicioso churrasco. Ariano, considera-se honesto, perfeccionista, ambicioso e trabalhador. “Sigo muito o coração e deixo a razão de lado, às vezes”, pontua. Em casa, realiza atividade física e ressalta que sua grande paixão é criar máquinas, construi-las e vê-las operando depois de prontas. Seu estilo é básico, sua cor é o azul e seu perfume é XS, de Paco Rabanne. Como leitura, confessa que prefere os manuais técnicos de inversores de frequência, controladores CLP e diagramas elétricos para comando de máquinas. Porém, para relaxar, está assistindo à série “Better Call Saul”, no streaming Netflix. Elege os Estados Unidos como a viagem que mais o encantou e, no Brasil, declara sua admiração por Paraty-RJ, por conta das praias lindas e do clima familiar. Entre seus projetos e sonhos, revela que o maior já realizou com a construção da sua família, mas que deseja ter mais dois filhos e viver em uma fazenda. Sensitivo em relação às pessoas, aprendeu com seus pais, Selma, 64, Pedro Albano, 66, a importância do trabalho e da ética. “A vida me ensina sempre a ser feliz”, ressalta. Sua frase: “Ninguém progride rodeado por indivíduos negativos e insatisfeitos. Para prosperar, associe-se a pessoas confiáveis e de índole generosa”.