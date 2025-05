Guararema realiza 5º Festival Arte em Cerâmica

Evento gratuito será realizado de 10 de maio a 1º de junho, na Vila de Luís Carlos, com atividades práticas e participação de ceramistas locais

Guararema se prepara para a 5ª edição do Festival Arte em Cerâmica. Organizado pela prefeitura, o evento acontece aos sábados e domingos, entre os dias 10 de maio e 1º de junho, das 10 às 17 horas, na Vila de Luís Carlos. Com acesso gratuito, a programação reúne exposição, oficinas práticas e demonstrações abertas ao público, valorizando a produção artesanal dos ceramistas da cidade e celebrando o Dia do Ceramista, comemorado em maio.

Durante o festival os visitantes podem conhecer de perto a diversidade das técnicas cerâmicas, em obras produzidas com argila modelada e queimada a diferentes temperaturas. Serão apresentados vasos, pratos, esculturas, acessórios e peças decorativas — todas feitas à mão, com identidade própria e disponíveis para compra.

Além da mostra, o evento oferece oficinas gratuitas com ênfase na experiência prática, que incluem modelagem, pintura, esmaltação, criação de acessórios e a técnica do esgrafitto. As atividades contam com vagas limitadas, são voltadas a pessoas a partir de dez anos e acontecem sempre das 14h30 às 16 horas, no pergolado da Vila. No dia 24 de maio, também haverá uma demonstração especial de queima de peças com a técnica japonesa Raku (obvara), das 15 às 17 horas.

“O Festival é mais do que uma mostra artística, é um encontro entre tradição, sensibilidade e troca de saberes. Guararema abriga ceramistas que dominam técnicas milenares e que acrescentam um olhar contemporâneo, e é isso que queremos apresentar ao público: a beleza do processo, o valor do feito à mão e a força da nossa identidade cultural”, afirma o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori.

A realização do 5º Festival Arte em Cerâmica é da Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4695-1793.

