Curta-metragem mogiano foi inspirado em Os Cavaleiros do Zodíaco

O curta-metragem ‘O Dragão de Rozan”, inspirado na animação japonesa “Os Cavaleiros do Zodíaco”, estreia no sábado (3), às 18h, em sessão especial no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes. O projeto homenageia os 30 anos da chegada do anime ao Brasil e apresenta uma visão autoral sobre o personagem Shiryu de Dragão. Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos on-line pela plataforma Sympla.

Com classificação indicativa de 12 anos, o filme propõe uma narrativa inédita em que Shiryu, em busca de uma vida tranquila, precisa confrontar o passado para proteger o legado de seu falecido mestre.

O elenco, sob a direção de Nando Rodrigues, reúne Ralph Tung, no papel de Shiryu de Dragão, Gutemberg Lins como Mestre Ancião — também conhecido pelos fãs como Dohko de Libra —, Mel Matsumoto como Shunrei, Bruno Sangregório interpretando Alberich 13º, vilão da saga de Asgard, e Raul Dimas como Erik, personagem original criado especialmente para o filme.

As gravações ocorreram em Mogi das Cruzes, com destaque para cenários naturais da cidade, como o Jardim das Oito Virtudes, em Taiaçupeba. A produção ainda inclui figurinos inspirados na obra original, uma armadura de ouro reproduzida em tamanho real e efeitos visuais que buscam preservar a essência do anime com uma abordagem cinematográfica contemporânea.

O filme também conta com participações especiais de dubladores consagrados da versão brasileira da série, como Élcio Sodré, voz oficial de Shiryu. A proposta é unir fãs de diferentes gerações, com uma obra que mistura homenagem, cultura pop e produção local.

O trailer oficial do filme já está disponível no canal da produtora no YouTube (youtube.com/@raciocinando). Lançado na segunda-feira (21), o vídeo marca o início da contagem regressiva para a estreia e oferece ao público uma prévia dessa produção independente feita por fãs, para fãs.

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no Instagram oficial: @odragaoderozan.

Foto: Danilo Duvilierz/Raciocinando Filmes

Shiryu e Erik se enfrentam