Mogi das Cruzes e região somam mais de 139 mil microempreendedores

Pequenos negócios impulsionam a geração de empregos

Neste 1º de maio (quinta-feira), Dia do Trabalho, os pequenos negócios ganham destaque como força essencial para o crescimento econômico e social de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. Juntos, os oito municípios que compõem a área de abrangência do Sebrae-SP na região — Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano — reúnem atualmente 139.323 Microempreendedores Individuais (MEIs). Ao lado das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP), esses empreendimentos têm papel estratégico na geração de empregos, renda e oportunidades.

Segundo o Sebrae-SP, o crescimento dos pequenos negócios é decisivo para a melhoria da qualidade de vida da população. “Hoje, no Brasil, os pequenos negócios respondem por 97% das empresas em operação e geram 26,5% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Eles também têm um papel fundamental na geração de empregos. Em 2024, as micro e pequenas empresas criaram 72% dos postos formais de trabalho no país — um movimento que produz renda, desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida da população”, destacou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

A atuação dos microempreendedores e das pequenas empresas é especialmente relevante em um contexto de recuperação econômica e transformação do mercado de trabalho. O número expressivo de MEIs na região revela um perfil empreendedor crescente e uma busca constante por autonomia financeira e inovação.

Em cidades como Mogi das Cruzes e Suzano, o fortalecimento de setores como comércio, serviços, alimentação e tecnologia tem atraído investimentos e ampliado as oportunidades de capacitação por meio de iniciativas do Sebrae.

Neste Dia do Trabalho, a contribuição dos pequenos negócios vai além dos dados: ela se reflete na vida de milhares de profissionais que movimentam a economia local com criatividade, resiliência e compromisso com o futuro.

MEIs e ME são extremamente importantes na região