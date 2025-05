Vagas de emprego são disponibilizadas no Mogi Shopping

O Mogi Shopping divulga novas vagas de emprego em diversas lojas do empreendimento, com oportunidades para quem busca recolocação no mercado ou deseja iniciar a carreira no varejo. Há chances para cargos como atendente, vendedor, operador de caixa, coordenador de loja e auxiliar de cozinha, entre outros, com diferentes faixas de horário e requisitos.

Os candidatos precisam, apenas, seguir as orientações de cada vaga para se candidatar.

Confira abaixo o painel completo:

Divino Fogão

Cargo: Coordenador (a) de loja

Descrição: Ter disponibilidade de horário

Ter experiência de 1 ano com restaurante, ser persuasivo, ter liderança, proativo e ter iniciativa.

Enviar currículo para (11) 97073-5827 Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: salário fixo R$ 1.933,00, premiação de vendas mensal de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Horário de trabalho: 14h até 22h.

Enviar Currículo para (12) 99794-5536 Concept Ellus Forum Colcci Sergio K

Cargo: Operador (a) de caixa

Descrição: atuar no atendimento de clientes

Horário e faixa salarial: a combinar.

Deixar currículo na loja. Mix Eletrônicos

Cargo: Vendedor

Descrição: horário das 14h00 às 22h. Faixa Salarial: a combinar. Atuar no atendimento de clientes.

Deixar currículo na loja. Burger King – Principal

Cargo: Atendente

Descrição: atuar no atendimento ao cliente e produção de lanches.

Horário: 15h às 23h20. Faixa Salarial: a combinar.

Enviar currículo para bkmogishopping@outlook.com Fortunatti

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: atuar no atendimento de clientes. Ser comunicativa e proativa, mulheres acima de 28 anos.

Horário: 10h às 18h. Salário Fixo + Comissão e VT.

Enviar currículo via WhatsApp para Kayque (11) 96789-5888. Divino Fogão

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: 14h às 22h20. Preparação de pratos e porções, sucos, organização e limpeza do

ambiente de trabalho, ter iniciativa e ser ágil.

Enviar currículo para (11) 97073-5827.

8 . KFC

Cargo: Atendente

Descrição: atuar no atendimento de clientes, preparação dos alimentos e limpeza do restaurante. Buscamos jovens de 18 a 25 anos para fazer parte da nossa equipe, pessoas dedicadas e disponíveis.

Horário: 15h às 23h20. Faixa Salarial: R$1.400 a R$1.700.

Cargo: Atendente

Descrição: disponibilidade de horário, salário, ajuda de custo, vale transporte, atuar no atendimento on-line/presencial e organização do quiosque.

Enviar currículo para (11) 94377-8491.