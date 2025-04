“Em Evidência”, com Dana Costa

Dana Costa | Presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes

Determinada e sempre em busca de crescimento, a advogada Dana Vidal Costa, 50, é a presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes. Engajada na promoção da participação feminina na política, na última semana, liderou um importante evento do PL Mulher de Mogi, em que incentivou a atuação política e capacitação das mulheres. Nascida em Mogi das Cruzes, no hospital Santana, foi registrada em Guararema, cidade onde sua família residia. Aos dois anos, veio para Mogi, onde cresceu no Centro, na Praça da Bandeira, até os 11 anos, quando se mudou para a Praça dos Imigrantes. Conta também que morou na Capital, para cursar a faculdade. Da infância, a melhor recordação é quando o pai a ensinou a andar de bicicleta, correndo ao seu lado e a incentivando. Formou-se em Direito, na USP do Largo São Francisco e, atualmente, está cursando MBA em Direito Empresarial na FGV. A escolha pela carreira jurídica foi influenciada por duas pessoas: Fádua Sleiman e Valdemar Costa Neto, seu marido. “Eu pensava na carreira diplomática. Ela disse que o Direito seria a melhor opção, e ele enfatizou que este seria mesmo o melhor caminho”, explica.

Aos 22, após o falecimento do pai, passou a vender chocolates e roupas. Aos 24, foi estagiária na biblioteca da universidade, na área de Pesquisa e, mais tarde, no departamento jurídico. No quarto ano, inscreveu-se em concurso público e, em 2002, ingressou no TRE – Tribunal Regional Eleitoral, como técnica judiciária, onde ficou por três meses. Atuou no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no gabinete do Desembargador Federal Johonsom di Salvo, até 2005, quando transferiu-se para o Juizado Especial Federal de Mogi das Cruzes, onde permaneceu por 18 anos, como chefe de gabinete do primeiro juiz da Vara Federal, Dr. Paulo Leandro Silva. Atualmente, atua como advogada no Vidal Costa Advogados, em parceria com um grande escritório em Brasília e, em 2024, assumiu a presidência do PL Mulher. Dana mora no Socorro, em Mogi, é casada há 19 anos com Valdemar Costa Neto, o Boy, presidente nacional do PL, e mãe de Catarina, 7. Caseira, gosta de estar em família, em reuniões e almoços, e afirma que seu prato predileto é pizza. Seu estilo é clássico, pratica musculação e não dispensa uma camiseta branca. Sua cor é o azul e o perfume, Chance, da Chanel. Canceriana, é corajosa e obstinada, ao mesmo tempo considera-se pacata. “Gostaria de ser mais festeira.”, brinca. Ler é um hobby e indica “O Jeito Harvard de Ser”, de Shawn Achor, e o filme “Diamantes de Sangue”, com Leonardo DiCaprio. Das viagens, Taiti foi o seu melhor destino no exterior, pela exuberância, e do Brasil, ficou encantada com a rusticidade de Alter do Chão-PA. Seu sonho de consumo é um helicóptero para facilitar a mobilidade entre Mogi e São Paulo. Seu projeto é a implantação dos programas do PL Mulher em todo o Alto Tietê. Espírita e filha do saudoso Marcio e de Marlene Vidal, 79, deles recebeu o maior ensinamento: a doação de amor, maternal e paternal, essenciais para sua educação. Acredita que a vida é feita de fases e que todas elas passam. Sua frase: “Jesus serviu de exemplo a ser seguido e não só adorado.”