“Em Evidência”, com Daiane Teixeira

Daiane Teixeira | Empresária

Determinada e com o foco voltado àquilo que projeta, a empresária e contadora Daiane Teixeira, 34, entrou como sócia, em fevereiro, do Grupo Inove. Lá, atua diretamente na estruturação operacional, fortalecimento da cultura da empresa e expansão de novos projetos, meta ambiciosa a médio prazo, para levar a marca para novos mercados e outros estados do país. Mogiana, nasceu no hospital Ipiranga e passou seus primeiros anos na Vila Lavínia. Aos dois anos, mudou-se com a família para Telêmaco Borba-PR, onde moravam os parentes do seu pai. Aos quatro, voltou para Mogi, para César de Souza, onde cresceu. Da infância, lembra quando sua mãe a acompanhava nos estudos e a ensinava a fazer pulseirinhas e roupinhas de boneca. A inspiração para seguir carreira na contabilidade veio do primo Manoel, que trabalhava em um escritório contábil. Graduou-se em Gestão Financeira pela UMC, em Ciências Contábeis pela Cruzeiro do Sul e concluiu especialização de Alta Performance na área Fiscal e Tributária pela Abmax, em 2022. Atualmente, está cursando MBA em Contabilidade Tributária pela Anhembi Morumbi.

Aos seis anos, Daiane Teixeira já dava seus primeiros passos no empreendedorismo, vendendo pulseirinhas e caderninhos feitos por ela na escola. Aos 16, foi estagiária em atendimento no Fórum de Mogi das Cruzes e depois, foi recepcionista no colégio Santa Mônica. Aos 19, iniciou sua jornada na contabilidade, em renomados escritórios em Mogi e, aos 29, ingressou no Grupo Inove, como analista fiscal e, agora, é sócia da empresa, ao lado de André Alves e Bruno Morales. Dai mora em César de Souza, é casada há dez anos com o construtor Eliseu, seu companheiro de vida desde os 16 anos, e é mãe de Murilo, 7, e Miguel, 2. Em casa, os quatro gostam de receber familiares e amigos para um bom churrasco e adoram cozinhar juntos, especialmente doces. “Cupcakes são os preferidos”, acrescentando que foi confeiteira em determinada fase da vida. Leonina, considera-se leal, justa e protetora. Valoriza ser reconhecida profissionalmente. “Isso eleva o ego”, responde sorrindo, mas admite que gostaria de ser menos exigente com os outros e com si mesma. Seu estilo é clássico, com preferência por saias. Sua cor é o preto e o perfume, Good Girl, de Carolina Herrera. Treina musculação, com personal, às 5h durante a semana e adora ouvir bem alto os clássicos do hard rock. Apreciou ler “Mulheres que Correm com os Lobos”, de Clarissa Pinkola Estés, e de assistir ao filme “À Procura da Felicidade”, com Will Smith, pela mensagem de perseverança. Sua melhor viagem foi em Gramado-RS, por ser uma cidade organizada e charmosa. Seu sonho é uma chácara em Mogi, para os fins de semana, e seu projeto é criar uma associação, exclusiva para mulheres, com apoio profissional e psicológico. Cristã, é devota de São Expedito, especialmente nos momentos difíceis. Filha de Luciene, 62, e Sebastião Antunes Teixeira, 69, aprendeu com eles a sempre ajudar o próximo, mesmo quando se tem pouco. E acredita que tudo passa na vida, tanto os bons quanto os maus momentos. “É preciso ter fé e foco sempre”, enfatiza. Sua frase: “Todos somos capazes de alcançar nossos sonhos. Por isso, sonhe grande.”