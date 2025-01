“Em Evidência”, com Caio Bueris

Caio Bueris | Técnico de basquete

Disciplinado e com conselhos certeiros aos jovens atletas, Caio Bueris, 47, é técnico de basquete nas categorias de base sub-12 e sub-13 do Mogi Basquete e professor no Colégio Mello Dante. Nascido e criado em Mogi das Cruzes, teve os seus primeiros dias de vida com sua família na Vila Lavínia e conta que a sua maior lembrança da infância foram os dias de pescaria com o seu pai. Educador físico, completou sua graduação há 23 anos, em 2002, e realizou cursos para especialização da sua profissão, frequentando a Escola Nacional de Treinador – níveis I, II e III, em 2013. A paixão pelo basquete veio na infância, quando tinha nove anos, e foi jogador no saudoso Colégio Policursos, no Corinthians, Palmeiras, Clube Atlético Monte Líbano, Jacareí e Mogi das Cruzes. Hoje, é considerado um dos melhores técnicos de basquetebol em Mogi, pois conquistou os Campeonatos Paulista e Estadual com os meninos do sub-12 do Mogi Basquete e a série B da Liga Paulista de Basquetball sub-12 pelo Mello Dante, em 2024.

Seu primeiro emprego foi como professor de Educação Física, no Colégio Policursos, de 1999 até 2008. Em 2004, começou a atuar no Colégio Mello Dante, onde se encontra até hoje e é respeitado por todos os alunos. Concomitantemente, há 18 anos, ingressou como técnico do Mogi Basquete, e lá continua desenvolvendo o seu trabalho com atletas de 12 e 13 anos. Caião é casado com Sandra e mora na Vila Suíssa, distrito de César de Souza. O filho do casal, Arthur, 18, seguiu os passos do pai e joga o esporte. “O meu filho é jogador. Então, vivemos basquete dentro da nossa família também”, comenta com muito orgulho. Amante de frutos do mar, o capricorniano busca sempre a perfeição nos seus atletas, mas confessa que queria ser menos ansioso. Seu hobby é seu esporte e sua paixão, portanto, ele segue praticando o basquete e revela que coleciona as camisetas dos uniformes do seu filho. Seu estilo é esportivo, escolhe o azul como a sua cor e o perfume Portinari, do O Boticário. No momento, está lendo um livro que conta a história do basquete de Limeira, que recentemente ganhou no Campeonato Estadual. “O Protetor” é a sua indicação de filme, estrelado por Denzel Washington. Das viagens, a cidade do Rio de Janeiro-RJ foi a preferida, mas confessa que pretende visitar o Nordeste. “Pretendo também realizar um projeto social de basquete, atendendo a garotada da periferia”, completa. Cristão, é filho dos saudosos Jorge Bueris e Maria Antonieta Simoni Bueris. O maior ensinamento que teve com os seus pais foi a humildade, e com a vida foi sobre dedicação. Sua frase: “O talento sem esforço é um desperdício”.