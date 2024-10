“Em Evidência”, com Bruno Santos de Carvalho

Bruno Santos | Consultor de empresas

Jovialidade nunca foi empecilho para o arrojado Bruno Santos de Carvalho, 29. Consultor de empresas há seis anos e palestrante há dez, já treinou mais de 8 mil pessoas ao longo da carreira. E, no dia 21, foi o mediador do debate Conexão Voto Certo entre os prefeituráveis da nossa cidade. Nasceu na vizinha Guararema, mas veio bebê para Mogi e morou no Alto do Ipiranga, Sabaúna e César de Souza. Da infância, recorda Sabaúna, quando andava de charrete comendo mexerica, e indo com o pai pela estrada de terra de Lagoa Nova. “Sempre que eu ou alguém descasca uma mexerica, volta esta lembrança”, relata. Autodidata, concluiu o Ensino Médio na Etec Presidente Vargas e chegou a iniciar o curso de Relações Internacionais, no Instituto Rio Branco. Antes disso, aos 18 anos, fez o Intercâmbio Cultural, pelo Rotary Club de Mogi das Cruzes, para Taiwan, que iniciou o despertar para a profissão de palestrante. “Conheci o Rotary por um amigo, que estudava francês comigo, e me apaixonei pela instituição… Lá em Taiwan, fiz uma palestra contando minha história e como fundei dois Rotaracts em Mogi: um no Mogizão, e o outro no Rotary Mogi Leste”, conclui.

Desde os 14 anos ajudava os pais na pizzaria Porto Trivial e, aos 15, começou a participar de projetos sociais. Em Taiwan, colocou em prática um plano para aquisição de filtros de água para o Taiti, que tinha sofrido com um tufão. A sede internacional do Rotary solicitou uma palestra sobre o assunto, que repercutiu e o destacou na mídia local. De volta ao Brasil, em 2015, começou a vender livros para os amigos e aos 20 anos abriu a livraria Boigy, no centro de Mogi. Três anos depois, decidiu voltar a ser palestrante motivacional nas escolas e abriu uma agência de marketing digital. Um dos clientes solicitou cursos de vendas para corretores e, posteriormente, consultoria comercial. Assim, passou a se dedicar exclusivamente a esta carreira, conquistando renomados clientes. Atualmente, é consultor ‘in company’ na área corporativa e palestrante em vendas e liderança. Bruno mora no Alto do Ipiranga, é casado com a bailarina Bruna Viana há quase um ano e planeja muitos filhos a partir de 2025. Workaholic, mas gosta de curtir a casa e de ir à feira, aos domingos, para comer pastel de harumaki com a esposa. Cozinheiro da sua casa, seu Arroz de Forno é sucesso. Canceriano, atenua seu lado impaciente e agitado com o extrovertido, comunicativo e empático. Seu estilo é social, com terno e gravata, sua cor é o azul marinho e o seu perfume preferido é o que a esposa estiver usando. Indica o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e na tela, a trilogia O Senhor dos Anéis. Seu sonho de consumo é uma casa térrea com vista para a Serra do Itapeti. Das viagens, impressionou-se com a grandiosidade de Taiwan e com o aeroporto de Hong Kong. E, no Brasil, elege Gramado-RS como o melhor destino. Cristão, o filho de Maria do Carmo, 51, e Ricardo Franco de Carvalho, 64, aprendeu com eles a respeitar as pessoas e valorizar tudo o que tem hoje. Sua frase: “O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo”.