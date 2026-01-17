“Em Evidência”, com Angela Franklin

Angela Franklin | Empresária

Com a sensibilidade de quem aprendeu desde cedo o valor do acolhimento e da persistência, a empresária Angela Satomi Seo Franklin Ferreira, 55, é cofundadora, junto ao esposo Cleber Franklin, do Projeto Only Way. Fundado em 2022, o instituto tem como meta promover ações sociais e oferecer oportunidades a pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Mogiana, cresceu em Jundiapeba, onde construiu sua trajetória profissional unindo disciplina, aprendizado contínuo e atenção às pessoas. E lembra com carinho, ainda na idade escolar, o apoio da professora Dona Akiko. “Eu chorava muito na escola e minha professora a Dona Akiko, sempre me acolhia em seus braços. Ela me ajudava a ser forte e corajosa… agradeço muito por tudo que ela fez por mim”, reconhece. Concluiu o curso Técnico em Contabilidade no ensino médio, e o avanço da tecnologia a motivou a ingressar no curso superior de Tecnologia em Técnicas Digitais e avalia que esta opção despertou sua atenção para as possibilidades de inovação e transformação no ambiente empresarial.

Seu primeiro emprego foi como auxiliar de contabilidade no Escritório Sakai. Mais tarde, mudou-se para o Japão, e lá trabalhou em um escritório de empreiteira, foi operadora de máquinas de prensa do cabeçote de freios ABS e atuou em uma fábrica de lentes. De volta ao Brasil, em 2010, foi assistente na seguradora Tokio Marine e, atualmente atua na corretora Nissiseg, empresa da família, na área administrativa e de seguros em paralelo ao Instituto Only Way. Angela mora na Vila Oliveira, é casada com Cleber Franklin Ferreira e mãe de Melissa Miho, 25, Ana Mayumi, 14, e Daniel Jun, 12. A vida em família é descrita com momentos juntos viajando, buscando novas experiências e aventuras. Seu estilo é prático no dia a dia, mas, em ocasiões especiais, prefere saia longa ou calça social, camisa e scarpin. Sua cor preferida é o preto, seu perfume é Glamour, de O Boticário, e o filme favorito é “A Forja”. Libriana, destaca como qualidades a persistência e a independência, mas gostaria de superar a timidez ao falar em público. Pratica beach tennis e tênis de mesa, e tem como hobby o artesanato e a confecção de lembrancinhas. Do exterior, admirou-se com a organização e o funcionamento eficiente do comércio e dos serviços públicos do Japão e elege Foz do Iguaçu-PR como um dos destinos que mais gostou de visitar no Brasil. Seu sonho de consumo é a casa que projetou com o marido e seu projeto é expandir, além dos muitos cursos e ações do Projeto Only Way, uma creche para a terceira idade. Cristã, afirma adorar somente a Deus e, filha dos saudosos Satoru Seo e Masako Seo, seguiu deles a orientação de fazer o bem sempre. Nasceu com uma deficiência física e desde a infância enfrentou preconceitos e obstáculos, experiência que fortaleceu sua empatia e compromisso em nunca negar ajuda a quem precisa. “Não é sobre o que fazem com você, mas sobre o que você pode fazer pelo outro”, ensina. Sua frase: “Acredite que tudo podemos se formos resilientes em tudo aquilo que desejamos.”