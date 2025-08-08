“Em Evidência”, com André Chiang

André Chiang | Político

Determinado e com foco na transformação social, André Guan Long Chiang, 47, atua como político comprometido com o desenvolvimento local, à frente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, em Suzano, sua cidade natal. Cresceu no bairro da Vila Ipelândia, na região central do município, e ressalta que suas melhores lembranças de infância estão ligadas ao período escolar, especialmente nas escolas Antônio Marques Figueira e Geraldo Justiniano, onde consolidou suas bases para a vida. Formado em Marketing em 2005, o secretário também iniciou os cursos de Administração e Educação Física pela UMC, além de especializar-se em Estratégia pela ESPM. Essa formação acadêmica conecta-se diretamente à gestão da empresa familiar do ramo alimentício, que produz bifum, macarrão de arroz, comum no preparo de receitas orientais. Sua entrada na política nasceu do desejo genuíno de contribuir para a cidade que o formou, buscando transformar e fortalecer Suzano. Com uma visão estratégica e envolvimento comunitário, une experiência empresarial e vocação pública para promover mudanças reais.

Iniciou sua trajetória profissional bem cedo, aos 16 anos, como instrutor de natação, até os 18 anos, quando ingressou na fábrica da família. Com o tempo, assumiu o cargo de diretor comercial ao lado do irmão, consolidando seu papel na gestão do negócio familiar. A carreira política começou em 2017, a convite do então prefeito Rodrigo Ashiuchi. Foi assessor especial, coordenador da antiga Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e secretário de Meio Ambiente. Em 2024, foi eleito vereador, cargo do qual se licenciou para retornar à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, atendendo convite do atual prefeito Pedro Ishi. André mora em Suzano, na Cidade Edson, é casado com Sheila e pai de Ana Clara, 16, e Isabel, 10. A família é unida e pratica a fé católica ativamente, valorizando momentos juntos, seja na igreja, viagens, refeições ou na simples convivência. Leonino, sua persistência o ajuda a tirar projetos do papel, embora admita que gostaria de aprender a dizer “não” com mais frequência. Apaixonado por esportes, foi gestor do Suzano Vôlei e conta que ainda pratica e acompanha vôlei, natação e basquete. Sua cor é o azul, em seu armário não podem faltar camisas e o perfume é: “aquele que minha esposa escolher”. Não arrisca na cozinha, mas é fã de Bifum. “É a minha comida preferida”, acrescenta. Indica o livro “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu, e o filme “O Último Samurai”, com Tom Cruise. Elege Munique, na Alemanha, como a viagem mais marcante, pela integração harmoniosa entre as áreas urbanas e as preservadas. Seu projeto é a conclusão do Centro de Bem-Estar Animal e a arborização sustentável de Suzano. Católico, tem a Bíblia como livro de cabeceira e é devoto de São Francisco de Assis e Santa Clara, inspiração para o nome da primeira filha. Dos pais, Rosa, 71, e Chang Yuan Chiang, 71, recebeu valores como a fé, a responsabilidade e o compromisso com a vida. Ele pare ele a vida é um aprendizado constante. Sua frase: “Fé em Deus”.