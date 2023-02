“Em Evidência”, com André Calimazzo

Dinâmico e com bom olho para os negócios, André Calimazzo, 50, administra, ao lado da irmã, Fernanda, a loja Calimazzo Comércio de Madeiras e Ferragens. Criada pelo pai Francesco nos anos 70, a empresa foi pioneira na cidade no setor de marcenaria e agora prepara-se para ampliar sua atuação para oferecer um atendimento mais completo e especializado a arquitetos.

Nascido e criado em Mogi, quando criança morou em vários bairros da cidade, como Centro, Alto do Ipiranga e Vila Lavínia, mas é do sítio do tio Lazinho, em São José dos Campos, que guarda suas melhores recordações de infância. “Passava lá as férias com os meus primos”, conta.

É formado em Marketing desde 2004, mas foi vendo o pai construindo a história da Calimazzo que encontrou sua vocação em seguir aprimorando os negócios da família.

André Calimazzo | Administrador

Aos 14 já trabalhava na fábrica de móveis Calimazzo, toda a sua vida foi dedicada em atuar na empresa da família. André mora no Jardim Armênia e é casado há 13 anos com a influenciadora digital Renata Fantarelli, com quem teve Renan, seu filho de 9 anos. Do primeiro casamento é pai da profissional de Marketing Giulia, de 28 anos. Em família, adoram passear no shopping, ir ao clube e pedalar – inclusive ele está se preparando para, em breve, ir de bike pela quarta vez para Aparecida, pela Rota da Luz.

Gosta de cozinhar e garante que o seu Feijão Gordo é bastante elogiado. Como bom libriano, diz que pondera bem suas decisões e admite que é metódico. Seu estilo é casual e gosta de usar calças jeans. Sua cor favorita é o verde e perfuma-se com Polo Play. Indica o livro “Viver vale a pena”, de Ivo Pitanguy, e a série americana Breaking Bad. Em 2019, viajou para Portugal e se apaixonou pelo estilo quase medieval de Óbidos e pelas famosas ondas gigantes de Nazaré. Pelo Brasil, recomenda as belezas naturais de Florianópolis-SC. Seu sonho é viajar mais e conhecer toda a América do Norte.

Espírita, o filho mais velho de Francesco Calimazzo, 75, e de Marta de Oliveira Calimazzo, 70, aprendeu com os pais a sempre respeitar o próximo. Na vida, defende que é preciso valorizar os bons momentos passados em família. Sua frase: “O bom marinheiro se faz em mar de tempestade’.