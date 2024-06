“Em Evidência”, com André Alvez

André Alves | Advogado

Líder ativo, o advogado André Saraiva Alves, 41, é sócio no Grupo Inove, empresa que atua nos segmentos de Direito, Contabilidade e Corretora de Seguros, adianta os planos de expansão nos negócios com a abertura de um novo ramo totalmente digital de atendimento. “É nosso compromisso constante com a inovação e a excelência no atendimento aos nossos clientes, além do crescimento sustentável”, explica. E não descarta, no futuro, expandir o grupo para o mercado internacional. Mogiano, nascido na antiga Mãe Pobre, cresceu no Alto do São João e da infância, guarda como as melhores recordações os almoços na casa da sua avó, D. Antonia, que reunia toda a família. Inspirado pela mãe, advogada, cursou Direito e MBA em Gestão Tributária, na Braz Cubas; Direito Internacional na LFG e fez mestrado em Direito Sindical na Escola Superior de Advocacia. “É uma matéria que todo mundo deveria estudar, porque o Direito está em todas as relações sociais”, defende.

Empreendedor desde cedo, aos 13 anos fazia e vendia pipas para os amiguinhos e começou a trabalhar aos 16, como empacotador no extinto Supermercado Igom. Um ano depois, iniciou carreira como auxiliar administrativo em várias empresas: em informática, na oficina mecânica Lima Car e na Câmara de Arbitragem e Câmara Trabalhista. Já formado, em 2010, assumiu o cargo de advogado no Sincomerciário, e saiu como coordenador do Departamento Jurídico, em 2020. Na mesma época, abriu o seu escritório de advocacia que, com a corretora de seguros Gratia e a empresa de contabilidade, tornou-se o Grupo Inove. Dé mora no Alto Ipiranga, com a filha Alice, 4, sua companheira favorita para passear e viajar. Sua comida preferida é a trivial. “Meu prato preferido é carne moída com batata”, revela. Virginiano, considera-se controlador, exigente, disciplinado e justo, talvez por isso, administra sua ansiedade até que tudo aconteça da maneira prevista. Esportista, luta desde os seis anos, é confederado pelo Karate Seiwakai e foi medalhista de ouro no Campeonato Internacional de 2023. “Em novembro de 2024, vou representar Mogi em Osaka, no Japão”, adianta. Seu estilo é clássico, aprecia pijamas e Havaianas, sua cor é cinza e o perfume Bvlgari Man. Como livro, indica Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, e A Vida é Bela como o melhor filme. Paris foi o lugar que mais gostou e o interior de Minas Gerais foi a visita mais acolhedora. Espírita e devoto do Divino Espírito Santo, o primogênito de Aliete de Fátima, 60, e do saudoso João Galdino Alves, aprendeu, com os pais, a importância de ser justo e compartilhar conhecimento. E afirma que acreditar nas pessoas é o que faz a vida valer a pena. Sua frase: “Para que o mal triunfe, basta que os bons nada façam”, de Edmund Burke.