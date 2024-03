“Em Evidência”, com Amanda Assis

Extremamente animada e de bem com a vida, Amanda de Assis Barbosa, que no próximo dia 12 completa 39 anos, foi eleita a nova Embaixadora da Academia de Miss 2024, que engloba vários concursos de miss promovidos pela Página Vip, de Jonathan Vilela. Ela mesmo já foi coroada Miss Simpatia Plus Size em 2021 e, desde então, vem usando sua visibilidade para alavancar seus projetos, como o “Cuidando de Quem cuida”, que oferece dias de beleza a mulheres pretas e o “Cuidado Itinerante”, que leva serviços de autocuidado em empresas. Nasceu em Ferraz de Vasconcelos, mas cresceu em Poá.

Da infância em Calmon Viana, lembra quando pegava girinos com uma garrafa nas poças que se formavam na rua após a chuva. “Eu achava que eram peixinhos”, brinca. Terminou os estudos no Ensino Médio, mas, autodidata, aprendeu sozinha a falar Espanhol fluentemente e a fotografar, na pandemia.

Amanda Assis | Auxiliar de creche

Aos 13 anos aprendeu com o pai a fazer crochê e começou a fazer bolsas de lacres para vender. Aos 17, foi monitora de transporte escolar na empresa Radial, onde ficou por três anos. Trabalhou dez anos em telemarketing, foi auxiliar de desenvolvimento infantil e auxiliar em lanchonete. Atualmente divide-se entre o trabalho em uma creche em Poá, seus trabalhos como fotógrafa e a atuação como social media. Solteira, Mandy mora até hoje em Calmon Viana e tem dois filhos: Elton, de 11, e Alina, de nove, além dos dois gatos, João e Rosário. Junto com os filhos, adora viajar, passear no shopping e sair para comer. Ela, aliás, adora cozinhar e diz que seu Feijão é especial e bastante elogiado.

Pisciniana, diz que é sonhadora e romântica, mas admite que é desligada, chorona e ciumenta. Seu estilo é casual, gosta das cores rosa e azul e de usar tênis brancos. Adorou o livro “Violetas na Janela”, de Zíbia Gasparetto, e é apaixonada pela série “Grey’s Anatomy”. Encantou-se com a pequena cidade de Berazategui, na Argentina, pela beleza e semelhança com a Europa. Pelo Brasil, impressionou-se com o desenvolvimento de Curitiba-PR. Seu sonho é ficar um mês na Espanha para comemorar seus 40 anos e o grande projeto é ampliar seus projetos sociais.

A filha dos saudosos Penha Aparecida e Esmeraldo Batista aprendeu sobretudo com o pai a diferenciar quem precisa de quem merece a ajuda. Com a vida, aprendeu a se valorizar e se colocar em primeiro lugar. Sua frase é um recado para as mulheres neste 8 de março: “Só está pronto para alcançar um sonho quem não se importa em falhar pelo caminho – Não desista de você, mulher!”.