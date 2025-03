“Em Evidência”, com Amália Cestari

Amália Cestari | Empresária

Ativa como empresária e filantrópica, Amália Braghetto Cestari, 67, é presidente da Casa da Amizade do Rotary Club de Mogi das Cruzes, que completou 55 anos no mês de fevereiro. Também se destaca no comércio da cidade com a tradicional rede de lojas de calçados Flex Pé. “Até abril deste ano, teremos a abertura de uma unidade em Jundiapeba. Será a nossa sétima loja”, comemora. Na entidade, destaca que tem como foco o aprimoramento da parceria com a creche Lar Escola, que atende cerca de 50 crianças em período integral. Mogiana, nasceu em casa, com parteira, e cresceu na Vila Lavínia até se casar, aos 22 anos. Batizar suas bonecas é a lembrança mais remota que tem de quando era criança. “Minha mãe entrava na brincadeira e fazia suco e bolo para as amiguinhas”, abre um sorriso largo ao descrever a cena. Formada nos cursos de Direito e de Administração de Empresas, realizou pós-graduação em Recursos Humanos e em Psicologia Organizacional. Após um problema de saúde que a deprimiu, aceitou o convite da amiga Marisa Crespo e conheceu a Casa da Amizade, em 2022. “Comecei a frequentar os chás e me senti acolhida, tornando-me associada”, ressalta.

Começou a trabalhar aos 15 anos, como balconista em uma loja de roupas. Foi secretária de vendas na Urbano Mogicar e depois secretária de gerência na Suzano Kimberly, até a chegada da primeira filha. Voltou para o mercado de trabalho levando sua competência da área administrativa para a Flex Pé, função que ocupa até hoje, ao lado do marido. Amália mora Vila Moraes e está casada há 45 anos com Jorge Cestari, parceiro na vida e nos negócios. É mãe de Brisa, 43, que lhe deu a netinha Júlia, 13, e de Daniel, 40. Adora reunir a família à beira da piscina para um churrasco ou para compartilhar a sua especialidade: Lasanha à Bolonhesa. Escorpiana, confessa ter dificuldade em esquecer momentos que a magoam, mas se considera persistente e determinada em tudo na vida. Praticante do crochê, reúne-se com um grupo de crocheterias e tricoteiras na Casa da Amizade para fazer enxovais que serão entregues na Santa Casa, no final da sua gestão, em junho. Seu estilo é clássico e não dispensa calça ou vestido pretos. Sua cor é o azul e o perfume Angel, by Thierry Mugler. Indica o livro “O Código da Vinci”, de Dan Brown, e o filme Uma Linda Mulher, com Julia Roberts e Richard Gere. Das viagens, encantou-se com Firenze, na Itália, onde ficou por um mês para aprender o idioma, e com Natal-RN, pelas dunas brancas e passeios de bugue. Ir para o Japão é um sonho – para conhecer o sincronismo cultural dos templos antigos à modernidade tecnológica. Seu projeto atual é a abertura da sexta loja da rede e apostar em um novo mercado de Mogi das Cruzes. Católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, já fez, a pé, por seis vezes a Romaria até o Santuário. Filha mais nova, entre seis, dos saudosos Irene e Waldemar Braghetto, veio de uma família muito simples. “Meu pai dizia: ‘Eu não tenho bens para deixar a vocês, então estudem, trabalhem e busquem suas vidas’”, relembra com carinho. E ela completa: “Não existe dinheiro fácil, mas sim dinheiro ganho com esforço”. Sua frase “Tudo posso naquele que me fortalece”, de Filipenses 4:13.