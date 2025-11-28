“Em Evidência”, com Aguinaldo Leme

Aguinaldo Leme | Engenheiro eletrônico

Movido pelo empreendedorismo e inovação, Aguinaldo Vicentino Leme, 63, é engenheiro eletrônico, empresário da Medintec – responsável por trazer, dos EUA, Irradiadores de Bolsas de Sangue com tubo de raio-X e que pretende trazer de Israel o Acelerador de Prótons para tratamento do câncer – e da AVL Technology, que atua com sistemas de recarga de energia e energia solar. Também é o atual presidente da Loja Maçônica ARLS Ricardo Strazzi, cujo propósito é auxiliar entidades carentes, em especial, a APAE/Mogi. Mogiano, nasceu no Hospital Mãe Pobre, morou no Centro até os dois anos de idade e cresceu no bairro Estância dos Reis. Sua melhor lembrança da infância é quando, aos dez anos, por cima do muro da casa da avó Aurora, na rua Cruzeiro do Sul, observava a Serra do Itapety, imaginando o que existia do outro lado das montanhas — sonho que, mais tarde, se conectaria às suas viagens por vários países. Incentivado pelo pai a ser engenheiro, cursou técnico em eletrônica no Policursos em paralelo ao Senai. Formou-se em Engenharia pela UMC em1990 e fez várias especializações de tecnologia fora do país, entre elas, Acelerador Linear de Partículas para tratamento de câncer.

Seu primeiro emprego foi em 78, quando entrou como aprendiz de eletricista pelo Senai na Aços Anhanguera e saiu, sete anos depois, como técnico em eletrônica. Em 86, ingressou na Varian Medical como gerente de manutenção e depois tornou-se sócio da Radiaton, dedicando-se à manutenção dos equipamentos médicos desta empresa. De 1991 a 2000, trabalhou com empresas como Nucletron, responsável por trazer a braquiterapia de alta taxa de dose ao Brasil. Em 2000, cofundou a Medintec Latin America, especializada em tecnologia oncológica, e há oito anos abriu a AVL Technology, voltada para energia sustentável. Guina mora em Mogi, na Vila Oliveira, é casado há 41 anos com a bióloga Silvana e pai de Felipe, 41; Rafael, 37, casado com Ana Laura e pai de Maria Luisa, 1; e Bruna, 35, casada com Caio Henrique, mãe de Benício, 4, e Duda, 1. Em família, sempre que possível, gosta de reunir todos em sua casa para churrascos. Na gastronomia, tem preferência por pratos elaborados à base de frutos do mar. Libriano, define-se como dinâmico, inovador e de muita iniciativa. Busca sempre ser justo, equilibrado e verdadeiro, embora reconheça que, por vezes, suas verdades possam magoar pessoas. Sócio do Clube de Campo, lá encontra amigos para tênis, futebol e academia. Seu estilo é clássico e a peça indispensável no guarda-roupa é a camisa social. Sua cor é o azul e o perfume MYSLF Yves Saint Laurent. Indica a leitura de “O Código da Vinci” e considera a série The Chosen como a melhor que já assistiu. Das muitas viagens, destaca o cosmopolitismo de Nova Iorque e a história da Ellis Island, porta de entrada dos europeus aos Estados Unidos. No Brasil, encantou-se pela exuberância do mar em Maceió-AL. Seu sonho de consumo é um Porsche Carrera preto. Entre os projetos pessoais, deseja um ano sabático para viajar sem destino. Católico, é devoto de Santa Rita de Cássia e frequenta a Igreja Nossa Senhora do Socorro. O filho de Neusa, 85, e do saudoso Aylton Gracia Leme, carrega da mãe a perseverança e a força para enfrentar a vida, e do pai, a sabedoria para viver. Aprendeu que todas as pessoas merecem respeito, pois cada um tem sua própria missão e seu próprio fardo. Sua frase: “As pessoas não nascem com sorte; na realidade, o trabalho e a dedicação é que forçam a sorte delas”.