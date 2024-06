Em clima junino, Suzano Shopping traz atrações para a família toda

Oficinas infantis, contação de histórias de São João e visita de personagens vão entreter os pequenos; agenda tem ainda show com sanfoneiro, carimbó e muito mais

O clima de festa junina chegou para valer no Suzano Shopping, que terá, durante o mês de junho, agenda repleta de atrações elaboradas para a família toda: música ao vivo, dança e brincadeiras, tudo gratuitamente.

Para entrar ainda mais no ritmo de São João, o shopping receberá os visitantes com decoração especial, com cores e adereços típicos desta época do ano, já na entrada principal do empreendimento, onde acontecerão as atividades festivas.

As oficinas começaram no dia 15, mas, nos dias 22 e 29, elas se repetirão. As crianças aprenderão e confeccionar chapéus de palha e irão se divertir com a tradicional brincadeira de pescaria. As sessões acontecerão sempre das 14h às 18h. O número de vagas é limitado, por isso, é preciso fazer inscrição das crianças no site do empreendimento (www.suzanoshopping.com.br).

Também para os pequenos, o shopping promoverá contações de histórias de São João aos domingos, dias 23 e 30, com início às 16h, com o Casal Caipira e o Sr. Milho.

No dia 21, das 18h às 20h, personagens dos ratinhos mais amados do público infantil visitarão o shopping e desfilarão pelos corredores em ritmo de “arraiá”. Eles irão interagir com o público e atenderão pedidos para fotos.

E nos dias 20 (quinta-feira) e 28 (sexta-feira), à noite, o shopping será palco de danças de carimbó, em parceria com a Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE). Nos dois dias, as apresentações terão início às 19h.

A AAMAE, aliás, comercializará quitutes típicos, como arroz doce, milho cozido, canjica, curau, entre outros, em estandes instalados na entrada do shopping, na decoração junina. Os preços serão acessíveis, com itens a R$ 8. As barracas beneficentes funcionarão de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, até o final do mês.

Música na praça

Os shows musicais na praça de eventos do Suzano Shopping, nas tardes de domingo, também entram em clima junino.

No dia 23, o cantor Benevides sobe ao palco para interpretar hits sertanejos. No dia 30, Raffa Cardoso comanda a animação, com o mesmo estilo musical. As apresentações ao vivo começam sempre às 17h.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h. O endereço do shopping é Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site (www.suzanoshopping.com.br), ou pelo telefone (11) 2500-7940.