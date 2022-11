Clube de Campo entra no clima de Copa do Mundo com espaço para torcida nos jogos

Espaço reservado dentro do CCMC







Associados do complexo esportivo e de lazer podem acompanhar os jogos da seleção brasileira em um espaço totalmente decorado e confortável para comemorar com familiares e amigos

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está em clima de Copa do Mundo. Os associados do complexo esportivo e de lazer podem acompanhar os jogos da seleção brasileira em um espaço totalmente decorado e confortável para comemorar com familiares e amigos. O local fica no piso superior, ao lado do novo restaurante.

Momento da família

A ideia é garantir privacidade e conforto para os associados do Clube de Campo em um espaço completo com mesas, cadeiras e uma TV. Para dar aquele toque de sorte, a tradicional decoração verde e amarela não poderia faltar.

Torcedores mirins garantiram presença

Todas as aulas esportivas e departamentos terão interrupção no atendimento aos associados durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. O esquema especial começou nesta quinta-feira (24), quando a seleção enfrentou a Sérvia. As atividades foram interrompidas às 15h30 e retomadas às 18h30.

Na segunda-feira (28), o Brasil joga com a Suíça às 13 horas, com o CCMC interrompendo as atividades entre 12h30 e 15h30. Já na sexta-feira (2), será a vez de jogar contra Camarões, às 16 horas, com o Clube de Campo interrompendo as atividades novamente, das 15h30 às 18h30. Somente o restaurante e o espaço da Copa ficarão abertos exclusivamente aos associados durante os jogos do Brasil.

Após a Copa do Mundo, o Clube de Campo entrará em reta final de atividades em 2022. Em 5 de dezembro, o CCMC ficará fechado para a festa dos colaboradores. Na véspera de Natal e de Ano Novo, o Clube funcionará das 9 às 12 horas. No Natal e Ano Novo, o complexo esportivo e de lazer ficará fechado.