‌‌‌Em Bertioga, acontece a regularização do programa Bolsa Família

A regularização acontecerá até o dia 17 de agosto

Buscando regularizar o cadastro dos beneficiários do programa Bolsa Família, a Prefeitura de Bertioga realizará, nos dias 3, 10 e 17 de agosto, das 9h às 14h, em diferentes locais, mutirões para justificativas de faltas escolares e descumprimento do calendário vacinal.

No dia 3, a ação será realizada na Vila do Bem Boraceia. Enquanto no dia 10, será no Cras Chácaras. O mutirão também chegará ao Cras Vicente de Carvalho, no dia 17.

Para permanecer com o benefício, crianças entre quatro e seis anos incompletos deverão ter frequência mínima exigida de 60% nas escolas. Já os beneficiários entre seis e dezoito anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica, devem comparecer em, pelo menos, 75% das aulas. Faltas recorrentes e não justificadas podem resultar na suspensão temporária ou até mesmo no cancelamento do benefício do Governo Federal.

As justificativas são feitas presencialmente no Cras Chácaras, Cras Vicente de Carvalho ou Creas. Para não ter o benefício bloqueado ou suspenso, é importante comparecer aos equipamentos até 25 de agosto.

O Cras Chacarás fica na Av. São Gonçalo s/n , na Vila do Bem Chácaras; o Cras Vicente de Carvalho, na Rua Engenheiro José Sanches Ferrari, 789; e o Creas, na Rua Luiz Pereira de Campos, 281, Centro.

Crédito: Denise Calazans/PMB

Cras e Creas atenderão a população para as justificativas