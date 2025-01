Elias Oliveira é anunciado como novo comandante da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes

A prefeita Mara Bertaiolli vistoriou, na sexta-feira (24), o Centro de Operações Integradas (COI), da Secretaria Municipal de Segurança. Durante a visita, ela anunciou Elias de Oliveira como o novo comandante da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes.

“A Guarda Civil Municipal faz parte da segurança de Mogi das Cruzes e queremos a corporação voltando para as ruas, que as pessoas, ao verem os guardas, se sintam seguras. Para isso, vamos valorizar a Guarda Civil Municipal cada vez mais, com um trabalho conjunto, diálogo e respeito aos profissionais”, destacou Mara Bertaiolli.

A prefeita visitou as instalações do COI ao lado do secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito, da secretária-adjunta, Thais Nascimento, e do coordenador da Defesa Civil e presidente do Cresamu – Consórcio Regional do Samu, Reinaldo de Almeida do Nascimento. Ela vistoriou a sala de monitoramento da Guarda Civil Municipal, onde a corporação realiza o acompanhamento das câmeras de monitoramento da cidade e do sistema de alarmes.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e atualmente conta com 307 profissionais. Ela mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar.

O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Comandante

Elias de Oliveira é mogiano e tem 49 anos, sendo 29 anos de experiência na área de segurança. Guarda civil municipal de Mogi das Cruzes desde 2011, é formado em Segurança Pública, com cursos especializados na área, como imobilização tático, retenção e contra retenção, habilitação em policiamento aéreo com aeronaves remotamente tripuladas, entre outros.

Iniciou na Guarda Civil Municipal no patrulhamento com motos e já atuou na Patrulha Maria da Penha, Patrulha Rural, Ronda Escolar e Patrulha Ambiental.

“Quero agradecer o voto de confiança. É uma honra assumir o comando da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. Será uma gestão de total transparência interna e também para a sociedade, para que possamos, com diálogo e respeito, prestar o melhor serviço pela segurança da população”, disse o novo comandante.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.

Elias Oliveira é novo comandante da Guarda Civil Municipal