Eleitores devem regularizar cadastro para as eleições municipais

O cadastro da Justiça Eleitoral fica aberto até 8 de maio. Até essa data, é possível solicitar o documento ou regularizar a situação eleitoral para votar nas eleições municipais de outubro. Em 2024, o 1º turno ocorrerá em 6 de outubro.

O município de Mogi das Cruzes tem 336.936 eleitores aptos a votar atualmente. Mas se analisarmos o número de alistamentos eleitorais de jovens com 16 e 17 anos do município, por ano percebemos que houve uma diminuição. Os jovens entre 16 anos e 18 anos que irão votar pela primeira vez nas eleições deste ano também pode solicitar o documento pela internet. Na página do TSE na sessão “Autoatendimento eleitoral”. O novo eleitor deve clicar no item “Tire seu título eleitoral” e iniciar o procedimento, e apresentar inicialmente o CPF, data de nascimento e o nome da mãe.

Quem não possui o documento deve fazer agendamento prévio na página do TRE-SP para o atendimento presencial. Isso se deve à necessidade de fazer a coleta da biometria. O solicitante pode escolher o cartório mais próximo de sua residência, a depender da disponibilidade de vagas. Também é possível agendar atendimento em um dos postos do Poupatempo.